Déçu par la free agency, Victor Oladipo garde la tête haute

Malgré une fin de saison et une campagne de playoffs intéressantes, Victor Oladipo ne jouit plus du même statut en NBA. Ses blessures ont fait chuter sa cote et la « free agency » lui a permis de s’en rendre compte. « Il semblerait que beaucoup de gens se soient éloignés de moi en quelque sorte », a-t-il déploré.

Sous contrat au minimum vétéran cette saison (2.3 millions de dollars), l’arrière devait initialement prolonger avec Miami pour une saison à 11 millions de dollars. Finalement, ce sera un contrat de deux ans (1+1) avec un salaire finalement revu à 9 millions avec une « player option » pour 2023-2024.

« La free agency est comme ça. On n’est jamais vraiment sûr. Tu as des idées, des aspirations pour que certaines choses se déroulent d’une certaine façon », a-t-il ajouté.

Encore quelques millions en moins

Même s’il ne laisse filer « que » quelques millions, c’est un nouveau coup dur de plus pour Victor Oladipo qui n’a pas toujours brillé par le passé dans ses choix financiers, après avoir refusé une prolongation de 42.5 millions sur deux ans aux Rockets en mars 2021, et laissé passer une autre à 113 millions sur quatre ans des Pacers à l’automne 2020. C’est davantage que la totalité de ses salaires perçus en NBA en neuf ans de carrière (106).

« C’est compliqué à chaque fois de faire face à l’adversité, et de trouver un moyen de vous en sortir et de continuer à vous battre. Bien sûr, je suis humain. Il y a des jours où c’est frustrant. Il y a des jours où j’aimerais pouvoir remonter le temps et changer les choses. Mais je ne regrette rien. Des trucs arrivent à tout le monde. Ce qui compte, c’est la façon dont vous gérez cette chose ou cette situation quand elle se présente et qui définit le type de caractère et de personne que vous êtes, lorsque tout est joué. »

Plus motivé que jamais

A 30 ans, Victor Oladipo est encore loin de s’avouer vaincu et compte bien se servir de cette nouvelle déception comme motivation. L’objectif est de montrer que le meilleur est à venir.

« J’ai parcouru un long chemin, mais j’ai encore un long chemin à parcourir. Je fais le job chaque jour pour m’assurer d’être meilleur que ce que j’étais avant les blessures. C’est un combat difficile, c’est une progression difficile. Mais je ne prévois pas d’arrêter l’ascension de sitôt, mais je crois vraiment que je peux être meilleur que je ne l’étais. Ça peut sembler fou à tout le monde, mais je préfère avoir cette mentalité et vivre avec ce qu’il en adviendra. Le premier objectif pour moi est juste de montrer à tout le monde que je suis en bonne santé, que je peux jouer une année entière et aussi de montrer que je suis l’un des meilleurs joueurs de cette ligue. Donc le reste se fera tout seul, et c’est ce sur quoi je me concentre ».

En dehors de ses séances de travail à la FTX Arena, la prochaine étape pour lui consistera à rencontrer Erik Spoelstra, à l’occasion d’un dîner prévu dans deux semaines, à la fin de la Summer League.

« J’attends ce dîner avec impatience. Je ne sais pas nécessairement à quoi ressemblera l’année prochaine. Mais je sais que je serai prêt à tout. Je vais donc me préparer à tout (…). Peu importe ce qui arrivera l’an prochain, je serai prêt ».