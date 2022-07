Entre les Lakers et leurs jeunes recrues, un besoin mutuel de se relancer

A l’été 2021, au sortir d’une élimination sèche dès le premier tour des playoffs face aux Suns, les Lakers avaient opté pour une stratégie de recrutement claire : entourer LeBron James, Anthony Davis et Russell Westbrook avec des vétérans établis dans la ligue. Ainsi, Carmelo Anthony et Kent Bazemore, mais aussi les anciens de la maison Pourpre et Or Dwight Howard, Avery Bradley, Rajon Rondo et Trevor Ariza avaient signé dans la Cité des Anges.

Une saison à 33 victoires et 49 défaites plus tard, le constat est limpide : l’expérience a été un échec cuisant.

Les dirigeants de la franchise l’ont bien compris, et ont donc changé leur fusil d’épaule cette année : au revoir les vétérans, bonjour la jeunesse. En recrutant Lonnie Walker IV, Troy Brown Jr, Juan Toscano-Anderson, Thomas Bryant et Damian Jones pour remplacer leur horde de vétérans, les Angelinos ont cette fois misé sur des joueurs encore relativement jeunes, en quête d’un nouveau challenge à titre individuel.

En somme, les Lakers et leurs recrues ont coché un besoin mutuel : se relancer.

Le modèle Malik Monk pour Lonnie Walker IV

Après un début de carrière sans grande saveur à Charlotte, Malik Monk s’est magnifiquement relancé avec les Lakers l’an passé. Malgré la faillite collective, l’ancien scoreur de Kentucky a retrouvé le fil de sa carrière à Los Angeles, et a été récompensé avec un joli contrat à Sacramento, où il retrouve De’Aaron Fox.

Difficile de ne pas y voir un cas de figure similaire avec Lonnie Waker IV, qui a demandé aux Spurs, avant l’ouverture de la « free agency », de ne pas activer sa « qualifying offer » afin de faire de lui un free agent non protégé. Autrement dit, l’arrière de 23 ans voulait quitter San Antonio, où il commençait à stagner, pour s’offrir un nouveau départ.

« Je suis ici pour faire ce que le coach voudra que je fasse » déclarait modestement l’ancien pensionnaire de la fac’ de Miami. « En premier lieu, ce sera la défense. J’ai pris un peu de muscle pour cela. […] Je me suis préparé pour défendre plusieurs positions. »

En attaque, Lonnie Walker IV a identifié un axe de progression majeur : le tir extérieur. Contrairement à son « prédécesseur » Malik Monk, l’arrière n’est pas particulièrement efficace dans l’exercice du tir à 3-points. En témoigne sa saison 2021/22, conclue avec un faiblard 31.4% de réussite, malgré 5 tentatives par rencontre…

Pour se rendre utile aux côtés du trio de All-Star des Lakers, qui porteront la balle et auront fréquemment l’attention des défenses sur eux, l’ancien Spur comprend donc qu’il doit être une menace extérieure fiable.

« Mes pourcentages l’an passé… ce n’était pas bon, c’est sûr » reconnaissait l’arrière, avant de promettre du progrès. « Mais je peux vous assurer que cette année, il ne faudra pas me laisser tout seul. Je suis prêt à montrer de quel bois je me chauffe. »

« Lakers : Chapitre II » pour Thomas Bryant et Damian Jones

Pour densifier et surtout rajeunir leur rotation sur le poste 5, les Lakers ont recruté deux « anciens » du club, Thomas Bryant et Damian Jones.

Le premier, choisi en 42e position de la Draft 2017 par Utah avant d’être envoyé à Los Angeles, avait passé la majeure partie de sa saison rookie en G-League, car il était bloqué dans la rotation par Brook Lopez et Ivica Zubac.

Libéré à l’été 2018, il avait alors rejoint Washington, où il a progressé de manière constante, avant d’être coupé dans son élan par une rupture du ligament croisé de son genou gauche en janvier 2021.

Quatre ans après, le voilà de retour, renforcé mentalement.

« Physiquement, je suis en pleine possession de mes moyens. Je suis au top, pas de rechute, rien. Je dirais même que j’ai la sensation que ma jambe gauche est plus forte de la droite. Je suis prêt » confiait le pivot de 24 ans.

Pour Damian Jones, le premier passage avec les Lakers date de la saison 2020/21. Un passage bref – seulement huit matches, pour 5.4 points et 3.3 rebonds – mais dont l’ancien joueur des Warriors garde un bon souvenir.

Après une fin de saison 2021/22 en boulet de canon avec les Kings (16.6 points et 7 rebonds sur les dix derniers matches), il veut désormais continuer sur sa lancée à Los Angeles.

« C’est sympa de revenir, je suis heureux d’être ici. J’ai beaucoup travaillé sur mon jeu depuis mon premier passage, notamment mon tir à trois-points. » déclarait Jones, laissant présager un rôle potentiel de poste 5 fuyant la saison prochaine.

Focus sur la défense pour Troy Brown Jr. et Juan Toscano Anderson

Dans un effectif où évoluent LeBron James et Anthony Davis, les deux ailiers savent que l’attaque ne sera pas le domaine dans lequel ils feront la différence. En revanche, ils peuvent s’offrir du temps de jeu grâce à leur polyvalence défensive.

« Sans paraitre arrogant, je pense que mon profil correspond à n’importe quelle équipe. » jugeait le champion 2022 avec les Warriors. « Je suis polyvalent, je peux défendre les cinq postes. Je suis un joueur très énergique. »

Quand Troy Brown Jr. s’imagine lui comme un défenseur efficace face aux arrières, contre lesquels il peut « switcher » grâce à ses qualités athlétiques.

« Dans cette configuration, je peux facilement réduire l’espace. » expliquait spécifiquement l’ancien ailier de Washington et Chicago. « Par exemple, si un arrière tente de créer de l’espace face à moi, pour un step-back, j’ai le sentiment que je peux réduire facilement l’espace avec mon envergure.”