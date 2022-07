Parole à la défense pour Max Christie

Choisi par les Lakers à la 35e position de la Draft 2022, Max Christie s’est fait voler la vedette par Scotty Pippen Jr, non drafté et signé par les Angelinos avec un « two-way contract », tout au long de la Summer League de San Francisco.

Pendant que le fils de Scottie Pippen confirmait des qualités de scoreur observées durant trois saisons à Vanderbilt, le jeune arrière de 19 ans était lui en grande difficulté en attaque, dans la continuité de son année « freshman » mitigée à Michigan State.

Ainsi, après ses trois premiers matches de Summer League, Max Christie présente des moyennes très douteuses : 6 points à 25% aux tirs, dont 14.3% à 3-pts… Entre tirs précipités, décisions malvenues et manque de lucidité, l’ancien Spartan semble dépassé sur le terrain, et les plus expérimentés Pippen Jr. et Cole Swider se sont donc naturellement imposés comme les leaders en attaque de cette équipe estivale des Pourpre et Or.

Un profil à la Doug… Christie

Mais tout n’est pas à jeter pour autant pour le natif de l’Illinois : s’il est pour le moment à côté de la plaque du point de vue offensif, il rassure toutefois par ses efforts dans les autres domaines, notamment en défense.

« Max va trouver son rythme. C’était son premier match dans un environnement NBA, donc il était un peu nerveux, c’est normal. » relativisait Phil Handy, après un premier match à 5 points et 2/11 aux tirs de Max Christie. Avant de dresser une comparaison avec un autre Christie. « Je lui ai dit qu’il pouvait cependant être un chien de garde en défense, et qu’il me rappelait Doug Christie. Quand il était à Sacramento, il jouait avec une énergie énorme, il pouvait défendre et contribuer en attaque. Je vois Max dans le même moule. »

Même son de cloche chez son coéquipier Cole Swider, qui a passé trois saisons à Villanova, où la défense est culturelle.

« Il a de l’envergure, et surtout très athlétique. Donc il gêne beaucoup de tirs. » jugeait l’ailier des Lakers. « Il peut mettre la pression sur les porteurs de balle, car il est rapide latéralement. Il sait comment se positionner en fonction de son vis-à-vis, comment utiliser ses mains. Il apprend au jour le jour, mais il est assurément un défenseur polyvalent.«