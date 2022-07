Vu à son avantage ces derniers jours, lors de la Summer League de San Francisco, Scotty Pippen Jr. aura l’opportunité de se frayer un chemin vers la NBA la saison prochaine.

Les Lakers ont officiellement annoncé la signature d’un « two-way contract » avec le fils de l’ancienne légende des Bulls, qui évoluera donc avec l’équipe de G-League des Lakers pour l’exercice 2022/23, tout en ayant l’opportunité d’être appelé par Darvin Ham pour jouer avec les « grands » en NBA.

Une juste récompense pour Scotty Pippen Jr, qui n’a pas été drafté le 24 juin dernier dernière malgré une très bonne carrière NCAA du côté de la fac’ de Vanderbilt (17.5 points et 4.3 passes en 3 saisons).

A noter que les Lakers ont également signé un contrat du même style avec l’ailier Cole Swider, solide shooteur extérieur, lui aussi snobé à la Draft malgré une saison « senior » convaincante à Syracuse (14 points et 6.8 rebonds, 41.1% à trois sur 6 tentatives).

Parmi les autres « gros noms » du circuit universitaire, non draftés avant de signer un contrat « two-way », il y a notamment l’ex sniper de Syracuse, Buddy Boeheim, qui s’est mis d’accord avec les Pistons, mais aussi l’ancien meneur de Villanova, Collin Gillespie, qui prend la direction de Denver. Enfin, le Player Of The Year 2022 de la conférence ACC, Alondes Williams, s’est lui engagé avec Brooklyn.