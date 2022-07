Les Nets prêts à attendre pour le transfert de Kevin Durant

Après le séisme provoqué par la demande de transfert de Kevin Durant, la situation s’est calmée. Les équipes ont fait leur marché avec la free agency tandis que Atlanta et Minnesota sont allés chercher Dejounte Murray et Rudy Gobert. Et Durant, lui, est toujours à Brooklyn.

Bien évidemment, les Nets reçoivent énormément de coups de téléphone, mais les dirigeants ne sont pas pressés. Notre confrère Adrian Wojnarowski l’a expliqué dans l’émission SportsCenter.

« Je pense que les Nets tentent de mettre en place un cadre, pour le reste de la ligue, sur le type d’offres que la franchise attend pour Durant », raconte le célèbre insider. « Le transfert de Gobert vers Minnesota a commencé à dessiner cela. Le marché prend encore forme. Les autres franchises doivent être créatives et avoir des idées pour les Nets. Brooklyn a le temps de son côté. Il reste encore beaucoup de temps dans cette intersaison. Inutile de se précipiter pour un accord. »

Pour rappel, Durant possède encore quatre ans de contrat et Kyrie Irving a activé sa dernière année pour la saison 2022/2023. Les Nets ont donc encore trois mois avant le début de saison pour faire monter les enchères et obtenir la meilleure contrepartie. Et comme les équipes intéressées sont très nombreuses, ils pourront sans doute trouver leur bonheur, même si les options sont limitées avec Ben Simmons.

Le New York Post confirme ainsi les propos de « Woj » en annonçant que si Sean Marks et les dirigeants ne sont pas satisfaits par les premières offres proposées durant l’intersaison, ils pourraient attendre jusqu’au training camp, pour l’ailier comme pour le meneur de jeu.

Laisser la situation « pourrir » jusqu’au début de saison n’est évidemment pas l’idéal pour les Nets. On a vu avec Irving, qui n’était pas vacciné, ou Simmons, qui voulait quitter Philadelphie, la saison passée, qu’une star bloquée sur le banc, à ne pas jouer, ce n’est pas viable pour un groupe.

Sans oublier qu’une fois la saison lancée, surtout si leurs résultats sont bons, certaines franchises seront peut-être plus prudentes avant de se séparer de plusieurs All-Stars pour récupérer un Durant ou un Irving en cours d’exercice.