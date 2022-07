Pour sa première, Keegan Murray a survolé les débats

Ce n’est qu’un match, de Summer League qui plus est, mais les débuts de Keegan Murray avec les Kings ont été plutôt très convaincants la nuit dernière. Homme fort de sa formation, qui a aisément dominé les Warriors, le 4e choix de la Draft 2022 n’a pas manqué de rappeler la raison pour laquelle il a justement été sélectionné si haut.

Avec 26 points (10/14, 4/5 à 3pts) et 8 rebonds, sans perdre le moindre ballon, Keegan Murray a été le meilleur joueur sur le terrain, démontrant ses qualités « all-around ».

« Mon but, avant toute chose, était évidemment de gagner le match. » déclarait l’ailier après la rencontre. « J’ai joué mon jeu, je n’ai pas tenté de faire des choses que je ne fais pas habituellement. Je suis resté fidèle à mon jeu, à ce que je fais de mieux, à savoir planter des tirs et prendre des rebonds. Quand mon premier tir est rentré, j’ai pris confiance, et j’ai trouvé ma zone de confort pour le reste de la rencontre. »

Coach de cette escouade estivale des Kings, et nouvel assistant de Mike Brown chez les pros après plusieurs années dans le staff de Mike Malone à Denver, Jordi Fernandez ne tarissait pas d’éloges au sujet du polyvalent ailier.

« A chaque action, il semblait faire le bon choix. Il ne force rien, il prend des décisions simples […] Dans l’ensemble, je pense que nous observons un joueur spécial. » lâchait Fernandez. « Ce que nous avons vu de sa part à l’université, je l’ai vu ce soir. Il va être un très, très bon joueur en NBA. »

Même son de cloche chez Davion Mitchell, qui ne participe pas à la Summer League cet été, mais qui était présent dans les gradins du Chase Center pour observer son nouveau coéquipier.

« Ce qu’il est efficace ! » s’exclamait le champion NCAA en 2021. « Il joue comme il faut, il prend les bonnes décisions. C’est tout ce qu’on peut espérer d’un jeune. En plus, il ne triche pas en défense, il plante des tirs. Il s’acclimate très vite. »

Retour aux affaires dès ce soir à 23h pour Keegan Murray et les Kings version été, face au Heat.