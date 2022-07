Leandro Barbosa suit Mike Brown aux Kings

Il n’y a pas que les joueurs qui partent de Golden State puisque Steve Kerr va devoir aussi recomposer son staff. The Athletic annonce ainsi que Leandro Barbosa a choisi de suivre Mike Brown aux Kings. Aux Warriors, le Brésilien s’occupait du développement des joueurs, et il travaillait beaucoup avec les plus jeunes, et à Sacramento, il aura un véritable rôle d’assistant.

C’est donc une promotion pour lui, et sans doute que Brown a décelé chez lui de vraies compétences comme assistant. Sacramento, qui n’a plus connu les playoffs depuis 2006, réalise pour le moment une intersaison remarquable avec les venues de Kevin Huerter et de Malik Monk sur le terrain, et donc désormais de deux anciens Warriors sur le banc : Brown et Barbosa.