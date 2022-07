Thomas Bryant dans le viseur des Lakers

On l’oublie mais c’est aux Lakers que Thomas Bryant a fait ses premiers pas en NBA. C’était en 2018, et après avoir été sélectionné par le Jazz, il avait été envoyé à Los Angeles en compagnie du 30e choix de la Draft, un certain Josh Hart. Ces premiers pas avaient été essentiellement en G-League, mais c’est là qu’il avait tapé dans l’oeil où les Wizards où il s’imposera avec 10 points et 6 rebonds de moyenne dès sa première saison à Washington.

Aujourd’hui free agent après s’être remis difficilement d’une grave blessure au genou, Bryant pourrait relancer sa carrière chez les Lakers. Selon le LA Times, ce serait la piste numéro 1 pour le poste de pivot remplaçant, mais les Lakers n’auraient que le salaire minimum à lui proposer. Surtout ils souhaitent attendre avant de foncer car il y a quelques opportunités à explorer, comme la venue de Kyrie Irving.

Mais le LA Times précise aussi que Bryant intéresse aussi les Raptors, et peut-être que les Lakers pourraient se faire doubler.

INTERSAISON LA LAKERS

Draft : Max Christie

Prolongations : Russell Westbrook, Kendrick Nunn, Stanley Johnson, Austin Reaves et Wenyen Gabriel

Arrivées : Lonnie Walker IV (Spurs), Juan Toscano-Anderson (Lakers), Troy Brown Jr. (Bulls), Damian Jones (Kings), Darvin Ham [coach]

Départs : Malik Monk (Kings), Frank Vogel [coach]