Rod Strickland quitte la G-League pour Long Island

Retraité des parquets depuis 2005, Rod Strickland avait déjà goûté au coaching universitaire dans la petite fac de South Florida pendant trois saisons, mais avec Long Island, l’ancien meneur NBA vient de décrocher son premier poste de « head coach ».

Après avoir bossé comme « directeur sportif » pour John Calipari, successivement à Kentucky puis à Memphis, Strickland était depuis 2018 un employé de la G-League pour former les joueurs au professionnalisme. Un clin d’oeil du destin quand on sait que Strickland, le joueur, a eu pas mal de soucis avec la discipline en son temps…

« Développer des jeunes joueurs sur et en dehors du terrain est devenu une de mes passions pendant et après ma carrière NBA », précise Strickland sur le site des Sharks. « Je suis reconnaissant envers l’Université de Long Island de m’offrir cette opportunité de devenir entraîneur chez moi, à New York. Les Sharks vont se battre pour dénicher les meilleurs athlètes qui veulent non seulement se préparer pour le monde professionnel mais aussi pour y réussir. »

Parrain de Kyrie Irving

Avec son expérience NBA de 17 saisons NBA, plus une douzaine dans les staffs NCAA et G-League, Strickland a en tout cas connu tous les aspects possibles d’une carrière professionnelle. Et ses résultats dans l’antichambre de la Grande Ligue parlent pour lui.

« Rod a fait du super boulot en tant que directeur de programme au sein du Ignite de la G-League, de son leadership en passant par ses réussites au recrutement, jusqu’à son implication dans la progression de nos jeunes joueurs, dont six joueurs qui ont été draftés ces deux dernières saisons », rappelle Shareef Abdur-Rahim, le patron de la G League. « On lui souhaite le meilleur à Long Island. Mais LIU reçoit une personne admirable et un grand connaisseur du basket. »

Natif du Bronx qui a brillé au lycée avant d’être sélectionné au premier tour de la Draft 1988 par les Knicks, il était somme toute logique que le premier poste de « head coach » de Strickland, le parrain de Kyrie Irving, serait lui aussi dans son état natal.