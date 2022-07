Theo Maledon et Mike Muscala restent à OKC

Loin des nombreux contrats pharaoniques signés durant la nuit et annoncés sur tous les réseaux possibles et imaginables, il y a le contrat renouvelé de Théo Maledon à Oklahoma City, en toute discrétion.

Le Thunder avait effectivement jusqu’au 30 juin pour décider du sort de son jeune meneur tricolore, précisément avec l’Equipe de France à l’heure de ces lignes. Sans action de sa part, Maledon est donc automatiquement prolongé pour une saison, à 1,9 millions de dollars.

A ce tarif, Maledon reste évidemment parmi les plus petits salaires du Thunder, ce qui en fait une possible monnaie d’échange. Dans le même temps, il aura une nouvelle chance de se faire sa place dans l’effectif de Coach Daigneault, pour sa troisième campagne en NBA. Et puis, il pourra jouer le rôle de « grand frère » pour Ousmane Dieng, le rookie français en provenance de Nouvelle Zélande.

Toujours à OKC, c’est Mike Muscala qui revient également au minimum vétéran (soit 2,5 millions de dollars). L’intérieur polyvalent et vétéran avait été laissé libre par le Thunder dans un premier temps, mais il a rapidement trouvé un accord avec la franchise où il a été très bien accueilli… et où il a donc accepté une baisse de salaire de 1 million de dollars.

Natif de Minneapolis, Muscala sera le parfait tuteur pour Chet Holmgren, le n°2 de la dernière Draft, lui aussi originaire du Minnesota et lui aussi intérieur à tendance extérieur.