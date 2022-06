Les Clippers et la ville de Los Angeles ont rénové 350 terrains

« Vu le nombre de fois où ces terrains sont utilisés, ça vaut la peine de les améliorer », formulait Steve Ballmer en avril 2018. Celui-ci venait alors d’annoncer un don de 10 millions de dollars, via la fondation Clippers, en vue de rénover 350 terrains, intérieurs et extérieurs, de la ville de Los Angeles. Quatre ans plus tard, cette opération d’ampleur est terminée.

Lors de l’inauguration du projet mardi, au centre sportif Michelle et Barack Obama, le grand patron des Clippers a noté que la Cité des anges compte près de 4 millions d’habitants, et « 98% vivent d’entre eux vivent à moins de trois kilomètres d’un terrain communautaire des Clippers. Cela signifie que 3,9 millions de personnes ont accès à ces terrains et à tous les avantages qui en découlent. […] Nous sommes fiers de cette réalisation. »

Un projet achevé « malgré de nombreux obstacles », dont évidemment la pandémie de Covid-19. « Il s’agit du don le plus important jamais fait à la fondation des parcs de Los Angeles, a salué Carolyn Ramsay, la directrice générale de cette fondation, en référence aux 10 millions de dollars accordés. […] Nous tenons également à exprimer notre profonde gratitude à Steve Ballmer, dont le don visionnaire est né dans le fait d’avoir conscience du besoin de terrains de basket comme point de convergence essentiel pour chaque communauté. »

For the kids, for the community. Nearly 350 Clippers Community Courts are now open. This is just the start! pic.twitter.com/lMBzkjAaQE — LA Clippers (@LAClippers) June 28, 2022

Dans cette opération, le maire de la ville, Eric Garcetti, a vu la preuve que les Clippers « sont bien plus qu’une organisation basket. Ils sont un agent de changement social et économique, et l’un de nos plus solides partenaires dans notre travail pour donner aux jeunes ‘Angelenos’ les moyens d’agir. Les rénovations de ces terrains incarnent tout ce que les Clippers représentent et […] sont des améliorations bien nécessaires qui amélioreront la qualité de vie des gens, créeront de nouvelles opportunités et favoriseront des communautés plus saines. »

Pour mémoire, cette opération s’inscrivait dans un plus vaste plan d’investissements mené par la ville. Los Angeles devait injecter 160 millions de dollars dans les programmes de sports jeunesse sur toute une décennie. Autrement dit jusqu’aux Jeux olympiques de 2028 accueillis par LA.