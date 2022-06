Les dessous de l’échec des discussions entre Kyrie Irving et les Nets

Il était 1h00 du matin en France quand la nouvelle est tombée. Alors que la journée avait été animée par les envies de départ de Kyrie Irving, le meneur All-Star prenait tout le monde à contre-pied en activant sa « player option » pour aller au bout de son contrat avec les Nets. Ce qui ne signifie pas qu’il sera en tenue à l’entrée puisqu’il peut toujours être échangé, mais la solution d’un « sign-and-trade » est oubliée, et il sera free agent dans un an.

Selon The Athletic, les discussions entre le camp Irving et les Nets auront duré six jours. Des négociations qui avaient parfaitement débuté puisque l’ancien meneur des Cavaliers et des Celtics était à l’écoute de plusieurs propositions. Parmi elles, une prolongation de contrat de deux ans avec des primes en fonction du nombre de matches joués. Autre offre : un contrat avec quatre ans de type 2+2, avec des 3e et 4 années garanties en fonction du nombre de matches joués lors des deux premières saisons.

Selon The Athletic, Irving avait accepté le principe d’un salaire moindre, avec ce système de primes. Mais ce qu’il souhaitait, c’est un contrat de 1+1 avec une « player option« . C’est un type de contrat qui s’est beaucoup vu ces dernières années, et il donnait la main à Irving pour décider, ou pas, d’être free agent dans un an. Les Nets ont refusé, et finalement Irving a choisi d’aller au bout de son contrat actuel. Ce qui signifie qu’il sera free agent dans un an.

LEXIQUE

Player option : possibilité pour un joueur d’activer (ou non) la dernière année de son contrat, afin de terminer son bail ou de devenir « free agent » avec un an d’avance.