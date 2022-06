MVP du championnat espoirs de Pro B, Zacharie Perrin s’engage à Illinois

Zacharie Perrin ne passera pas professionnel tout de suite : ESPN rapporte en effet que l’ailier-fort français va traverser l’Atlantique pour rejoindre les Etats-Unis, et plus spécifiquement la fac’ d’Illinois, dans la très relevée conférence Big Ten.

« Coach [Brad] Underwood m’a présenté un plan clair, sur la manière dont il comptait m’utiliser dans son système. » expliquait le jeune joueur de 17 ans. « Leur staff a analysé mon jeu, mes forces et faiblesses, et ont élaboré un plan qui avait du sens. Illinois est un programme à succès, et ils ont besoin d’un intérieur dans leur rotation. Donc je pense pouvoir aider dès mes débuts.«

La saison dernière, Zacharie Perrin évoluait avec l’équipe U21 des Sharks d’Antibes, dans le championnat Espoirs de la Pro B. Elu MVP de la saison régulière avec des moyennes de 21.5 points (59% aux tirs), 10.9 rebonds, 2.7 passes et 1.5 interceptions, il a ensuite dominé le tournoi Adidas Next Generation de Varese, en Italie, au mois d’avril, remportant là aussi le titre de MVP avec des moyennes de 17.7 points et 10.7 rebonds en 31 minutes par match.

« J’étais dans un premier temps concentré sur mes options professionnelles avec Antibes, donc je n’ai considéré l’option NCAA qu’assez tard. » ajoutait Perrin. « J’ai été recruté UCLA, Texas, Florida, Memphis et BYU, mais les infrastructures de l’équipe d’Illinois, et le niveau élevé de la Big Ten ont été difficiles à ignorer. Et en parallèle je n’avais pas beaucoup d’options au-delà d’Antibes. »

Alors que les Sharks ne lui ont pas proposé de contrat pro pour la saison 2022/23, l’ailier-fort a donc privilégié le développement personnel, domaine dans lequel les staffs NCAA aux Etats-Unis sont très avancés. « Mon premier objectif, c’est avant tout de devenir un meilleur joueur. Je n’ai que 17 ans, donc je dois encore poursuivre mon développement, notamment physique. Pour cela, il n’y a pas de meilleur environnement que la NCAA. »

Ses highlights du tournoi Adidas Next Generation de Varese, en avril dernier