Les Cavaliers s’engagent à soutenir financièrement leurs employées qui voudraient avorter

La Cour suprême des États-Unis, en revenant sur l’arrêt Roe vs Wade, a permis à chaque État du pays de revenir sur le droit d’avorter, provoquant un séisme politique, aux USA comme en France.

Dans la foulée de cette annonce, plusieurs États ont rendu l’interruption volontaire de grossesse illégale. De son côté, l’Ohio n’a pas été aussi loin, mais l’a tout de même interdit après six semaines.

Face à cette décision, la franchise des Cavaliers a publié un communiqué pour exprimer et annoncer son soutien à ses employées, en cas de besoin d’avorter.

Elle estime que ce « plein accès aux soins […] est une liberté de choix fondamentale » pour toutes les femmes. Ainsi, les Cavaliers déclarent couvrir « les frais de déplacement en dehors de l’Ohio » pour les soins liés à l’avortement, « dans les limites de la loi ».

Une décision qui va dans le sens des propos de la NBA et de la WNBA. Les deux ligues avaient en effet publié un communiqué commun, quelques heures après l’annonce de la Cour suprême.

On pouvait y lire qu’elles estimaient « que les femmes doivent pouvoir prendre leurs propres décisions concernant leur santé et leur avenir, […] que cette liberté doit être protégée. Nous continuerons à plaider pour l’équité en matière de genre et de santé, notamment en veillant à ce que nos employées aient accès aux soins de santé reproductive, quel que soit leur lieu de travail ».