Victor Oladipo dans le viseur des Kings ?

Même si le Heat a échoué à un tir à 3-points d’une place en finale NBA, Victor Oladipo a profité de la fin de saison et des playoffs pour se refaire une santé. Dans un rôle de joker, à la fois offensif et défensif, l’ancien joueur vedette des Pacers et du Magic a rassuré sur son état physique, et il va tenter de trouver un meilleur contrat que celui de la saison passée : 2.3 millions de dollars.

Le marché est tendu, et peu d’équipes ont d’argent, mais il pourrait décrocher l’intégralité ou une partie d’une « mid-level exception« . Pourquoi pas à Sacramento puisque John Ham rapporte que les Kings ont inscrit son nom sur leur « short-list ». Nouveau coach de Sacramento, Mike Brown a besoin de défenseurs et de joueurs d’expérience, et Oladipo coche les deux cases.

Il a aussi l’avantage d’avoir déjà joué avec Domantas Sabonis aux Pacers et au Thunder, et il est complémentaire de De’Aaron Fox.

LEXIQUE

Mid-level exception : enveloppe d’environ 10 millions de dollars dont disposent pour recruter toutes les franchises NBA qui ne payent pas de luxury tax. Elles peuvent l’utiliser sur un ou plusieurs joueurs. Une équipe qui doit payer la luxury tax dispose seulement de 6.5 millions.