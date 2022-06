Les Cavaliers voudraient faire revenir Ricky Rubio

Revoir Ricky Rubio à Cleveland la saison prochaine, en avril, c’était une piste « hautement probable ». Aujourd’hui, The Athletic la confirme. En effet, les Cavaliers sont très intéressés par un retour de l’Espagnol, qui a en partie évolué sous leurs couleurs en 2021/2022.

Pour rappel, Rubio s’est gravement blessé au genou (les ligaments croisés) fin décembre 2021, et la franchise l’avait alors utilisé dans un échange pour faire venir Caris LeVert.

L’ancien meneur de Minnesota et Utah est désormais libre et comme les semaines qu’il a passées dans l’Ohio ont été bonnes, pourquoi ne pas reprendre cette union ? Notamment pour un salaire moindre, car avec sa blessure, le vice-champion olympique 2008 ne peut plus prétendre à 17.8 millions de dollars par an, comme la saison passée.

Seulement, c’est un choix qui changerait beaucoup de choses. Si l’Espagnol revient, les Cavaliers auraient alors 14 contrats garantis. Ce serait leur limite pour se garder de la marge. Sauf qu’avec le départ de Rajon Rondo, libre lui aussi, Cleveland n’aurait pas, dans l’immédiat, de meneur remplaçant derrière Darrius Garland puisque Rubio ne sera sans doute pas prêt dès la reprise (janvier ou février semblent des dates plus probables).

On peut donc imaginer que ce seront Caris LeVert et Collin Sexton, s’il est prolongé, qui assureront ce rôle en l’absence de Rubio. Ce n’est pas idéal comme solution…

Autre solution, qui serait plus simple mais obligerait un 15e contrat : signer un meneur vétéran, pour le salaire minimum, qui serait ainsi uniquement là pour combler les trous jusqu’en 2023.