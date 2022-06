Les Bulls donnent des nouvelles de Lonzo Ball

La saison de Lonzo Ball s’est arrêtée le 14 janvier. Le meneur de jeu des Bulls fut alors victime d’une déchirure du ménisque du genou gauche. Il est ensuite passé sur le billard, deux semaines plus tard, pour subir une arthroscopie, qui allait entraîner une absence estimée entre six et huit semaines.

Les semaines, les mois ont suivi et l’ancien des Lakers n’est jamais revenu sur les parquets. Au point que l’inquiétude régnait du côté de Chicago pour la suite des événements. Cinq mois après cette opération, les Bulls ont communiqué sur la situation de Ball.

« Il est actuellement à Los Angeles, pour effectuer sa rééducation », annonce Marc Eversley à NBC Sports. « On a notre staff qui le voit chaque semaine et enregistre sa progression. Les retours sont bons et il fait des progrès. »

Des progrès certes, mais sont-ils significatifs ? Si les Bulls avaient des matches à jouer actuellement, serait-il capable d’être en tenue ?

« Je dois probablement en parler avec le staff technique », répond le GM des Bulls. « Je ne peux pas l’affirmer pour l’instant. Je peux simplement dire qu’il est en rééducation et qu’il progresse. »

C’est donc encore très flou pour le moment et même pour la saison prochaine. Elle commence dans moins de quatre mois, soit neuf mois après sa blessure, et la présence de Lonzo Ball pour le match d’ouverture n’est clairement pas certaine… « Je l’espère bien », conclut, sans certitudes, Marc Eversley.