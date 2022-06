Quand Bismack Biyombo s’entretient avec le pape au Vatican

A 85 ans, le pape François a encore toute sa tête mais les jambes sont un peu moins vives. Touché au genou droit, le souverain pontif est contraint de se déplacer en fauteuil roulant et il a dû reporter sa visite au Congo et au Sud Soudan, initialement prévue du 2 au 7 juillet.

Lorsqu’il a appris la nouvelle, Bismack Biyombo a décidé de faire lui-même le chemin jusqu’au Vatican où il a bénéficié d’un entretien privé avec le pape François pour lui exposer la situation de son pays natal et les efforts qu’il met en place pour essayer de faciliter le quotidien de personnes en difficultés, comme la construction d’un hôpital financée par son salaire perçu en 2021-2022, la rénovation d’hôpitaux vétustes, la mise en place d’une bourse d’études ainsi que le développement du basket auprès des enfants congolais.

Le pivot des Suns en a également profité pour lui témoigner la reconnaissance du peuple congolais et sa patience au sujet de sa venue.

« Le simple fait de pouvoir être en présence du pape, je pense que c’est un privilège. J’aurais aimé pouvoir amener ma mère ici, mais elle est absolument heureuse que j’aie pu le faire et recevoir la bénédiction du pape », a-t-il déclaré. « Comme il ne se sent pas bien, il ne peut pas prendre l’avion. J’estime que s’il ne pouvait pas aller au Congo, il fallait que je fasse en sorte que le Congo vienne jusqu’à lui. Le plus important, c’est sa santé. Ça viendra, ce n’est qu’une question de temps ».