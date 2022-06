Cory Joseph reste à Detroit

Durant l’intersaison passée, Cory Joseph (30 ans) avait prolongé son aventure à Detroit pour dix millions de dollars et deux saisons, dont la seconde était en option.

HoopsHype et Yahoo Sports ont annoncé, en même temps, que le meneur de jeu activait bien cette « player option » de 5.1 millions de dollars pour ainsi rester dans le Michigan en 2022/2023.

L’ancien meneur des Spurs, des Raptors ou des Pacers est intéressant à Detroit, par son expérience, pour encadrer les jeunes comme Cade Cunningham. Il a même épaulé le premier choix de la Draft 2021 dans le cinq majeur, à la place de Killian Hayes, durant la seconde partie de saison.

Il a terminé sa onzième année dans la ligue avec 8 points et 3.6 passes de moyenne en 25 minutes.

