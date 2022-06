Dans l’impasse avec les Nets, Kyrie Irving intéresserait les Knicks, les Clippers et les Lakers

Après James Harden, parti en février à Philadelphie, est-ce que Kyrie Irving sera le prochain à quitter Brooklyn ? Arrivé en 2019 dans la valises de Kevin Durant pour former un duo de choc, le champion NBA 2016 a la possibilité de faire jouer sa « player option » d’ici le 29 juin pour aller au bout de son contrat avec les Nets, ou alors négocier un nouveau contrat. Ce serait son souhait, et les dirigeants n’y seraient pas opposés, à condition qu’il montre davantage d’implication. Il faut dire que le choix de Kyrie Irving de ne pas être vacciné, et donc de se priver des matches à domicile, a plombé la saison des Nets.

Selon The Athletic, les premiers contacts n’auraient rien débloqué. Nos confrères parlent même d’impasse, et Kyrie Irving envisagerait donc de tester le marché. Forcément, si c’est le cas, sa seule présence va bousculer les plans de certaines équipes, et trois équipes pourraient se positionner : les Knicks, les Clippers et les Lakers.

Sur le papier, Kyrie Irving peut prétendre à un salaire supérieur à 36 millions de dollars, et pour les trois formations, il faudra forcément négocier un « sign-and-trade ». Aux Lakers, un seul joueur ferait l’affaire : Russell Westbrook. Mais ce n’est pas certain que Kevin Durant voie d’un bon œil son arrivée. Peut-être faudra-t-il imaginer un deal en triangle, mais qui voudra s’encombrer du salaire de Westbrook, tout en facilitant la venue d’Irving aux Lakers ? On rappelle que les deux franchises auraient été en contact en cours de saison…

Aux Clippers, on possède quelques joueurs, comme Marcus Morris, Reggie Jackson et Norman Powell, dont les salaires combinés pourraient permettre de faire une offre. Mais là encore, les Nets voudront sans doute davantage qu’un « package » sans vedette.

Finalement, s’ils sont véritablement intéressés par le joueur, les Knicks semblent être la meilleure option, et ils peuvent parfaitement monter un « sign-and-trade » pour contenter leurs voisins. La vraie question est plutôt de savoir s’ils sont prêts à lâcher un RJ Barrett et des futurs premiers tours de Draft pour Kyrie Irving…

LEXIQUE

Player option : possibilité pour un joueur d’activer (ou non) la dernière année de son contrat, afin de terminer son bail ou de devenir « free agent » avec un an d’avance.