Kyrie Irving devrait prolonger aux Nets

A l’instar de Russell Westbrook, Kyrie Irving a la possibilité de faire jouer sa clause libératoire pour tester le marché. Le meneur des Nets a jusqu’au 29 juin pour faire connaître sa décision, et éventuellement faire une croix sur une dernière saison à 36,5 millions de dollars. Selon le New York Post et ESPN, la tendance serait à une poursuite de la collaboration, et même à une prolongation de contrat.

« Je suis d’accord pour dire qu’il sera de retour« , a déclaré au Post Bobby Marks, ancien assistant GM des Nets et actuel spécialiste du salary cap sur ESPN, ajoutant que la franchise pourrait inclure des clauses, et donc des primes, en fonction du nombre de matches joués.

Un contrat avec des « carottes » pour atteindre le salaire maximum ?

Des propos confirmés par une source anonyme du New York Post : « Je suis d’accord sur le fait qu’il reviendra sans doute. Quant au contrat, j’essaierais probablement de le faire revenir à un salaire annuel correspondant à ce qu’il gagne actuellement. Ils pourraient lui donner un contrat en dessous du maximum avec des primes d’objectifs qui lui permettraient d’atteindre le maximum. Les primes de ce type sont plafonnées à 15 % du salaire d’un joueur. Ils peuvent donc lui donner un salaire inférieur de 15 % au maximum, puis lui offrir des bonus pour lui permettre d’atteindre le maximum. Il devrait donc faire jouer sa clause libératoire et négocier un nouveau contrat avec ces nouveaux bonus. »

Du côté de Brooklyn, on a déjà prévenu qu’on ne voulait plus d’un Irving « intermittent », puisqu’il a manqué 103 matches sur 226 depuis son arrivée. « On veut que les joueurs soient ici pour les bonnes raisons, qu’ils trouvent leur rôle et s’y investissent, qu’ils aient du caractère », avait expliqué Sean Marks. « On veut éviter les histoires, les distractions. Ces deux dernières années, qu’il s’agisse des attentes de l’équipe ou des circonstances extérieures, elles ont eu un impact sur nos joueurs, individuellement et collectivement. »

Evoquant le cas d’Irving, il avait ajouté : « Nous avons besoin de joueurs qui veulent être ici, qui sont altruistes, qui veulent faire partie de quelque chose de plus important qu’eux-mêmes, qui jouent en équipe et qui sont disponibles. Il y a un objectif et, pour l’atteindre, nous allons avoir besoin de la disponibilité de tout le monde. Ça vaut non seulement pour Kyrie [Irving], mais pas que. »