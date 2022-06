Andre Iguodala : « Stephen Curry a consolidé sa place de meilleur meneur de tous les temps »

On ne sait pas encore si on reverra Andre Iguodala sur un terrain, mais on gardera cette image de son entrée en jeu dans le « garbage time ». Il remplace Andrew Wiggins, qu’il a pris sous son aile à Golden State, et leur échange est magnifique. Comme une passation de pouvoir, et « Iggy » considère, comme Stephen Curry, Klay Thompson ou encore Steve Kerr, que ce 4e titre personnel est à part.

« Celui-ci a beaucoup de poids car on s’est pris tellement de coups. À chaque titre, on nous balançait des trucs. Ils s’en sont pris à Steph lors du premoer car il n’était pas MVP des Finals. Ensuite, il y avait Kevin Durant, le meilleur joueur au monde, et ils essayaient de dire que c’était injuste… Et là, ils sont passés d’une saison à 15 victoires, puis d’une année sans playoffs, et puis tout s’est remis en place. Avec mon départ et mon retour, avec un rôle différent, des qualités différentes, et puis avec des coéquipiers incroyables et un banc différent. Il y a le gars à côté de moi (Gary Payton II). Il a été énorme pour nous, et il a mérité un gros chèque cet été. Je suis vraiment content pour lui, Wiggins, Jordan Poole, la progression de ces gars. Et puis il y a Steph, qui a consolidé aujourd’hui, ou plutôt par sa carrière, sa place de meilleur meneur de tous les temps. »

« Quand Stephen sera parti, il va vraiment nous manquer et nous oublierons l’impact qu’il a eu, pas seulement sur les Warriors ou la NBA, mais sur le monde entier »

Une petite phrase qui va forcément faire réagir. Depuis des décennies, Magic Johnson semblait intouchable pour ce titre honorifique, mais Iggy pense que Stephen Curry l’a dépassé. Pourquoi ? Car il a changé son sport.

« À 100% » répond-il lorsqu’on lui demande si Curry est sur son Mont Rushmore personnel. « De cette taille, on n’a jamais vu quelqu’un dominer la NBA comme ça, et porter autant de poids sur ses épaules comme dans ces Finals. On a tous vu des gars le faire, et habituellement, c’est un pivot comme Hakeem (Olajuwon). Ou des gars comme Kobe Bryant, LeBron James, des gars de 2m00 et plus, qui peuvent trouver leurs positions et shooter au-dessus de leurs défenseurs. Mais Steph est un gars qui est défié sur le plan de la taille, et on le voit tous. C’est juste incroyable. (…) C’est sans doute une des parties préférées de ma carrière, aux côtés de la Draft et des Jeux olympiques. C’est le fait de voir un talent comme ça. »

Et Andre Iguodala, à demi-mots, de rappeler que Stephen Curry n’est pas éternel et qu’il faut en profiter.

« Je l’ai dit à maintes reprises, on oublie de les apprécier, ceux que j’appelle des Dieux… Vous savez, ces talents uniques, ces talents générationnels, qu’on n’apprécie pas forcément à leur juste valeur car on en est proche. Quand Stephen sera parti, il va vraiment nous manquer et nous oublierons l’impact qu’il a eu, pas seulement sur les Warriors ou la NBA, mais sur le monde entier. Vous savez, c’est comme s’il avait changé le cours des choses. »