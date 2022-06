Kevon Looney est devenu « irremplaçable »

C’est une métaphore éculée, mais une série de playoffs, et d’autant plus une finale NBA, c’est une vraie partie d’échecs. Plus particulièrement entre les deux coachs, Ime Udoka et Steve Kerr. Après après avoir déplacé leurs pions dans les deux premières manches, l’entraîneur de Boston a attaqué le premier en misant beaucoup sur Robert Williams III dans le Game 3 avec un résultat plus que probant : 47 rebonds à 31, 52 points à 26 dans la raquette, 15 rebonds offensifs, 22 points inscrits sur des « seconde chance ».

« C’est notre meilleur poseur d’écrans, notre meilleur rebondeur. L’un de nos joueurs les plus intelligents »

On attendait de voir ce qu’allait proposer Steve Kerr pour y répondre, et il a étonné tout le monde en sacrifiant son meilleur rebondeur, Kevon Looney, pour titulariser Otto Porter Jr. Objectif : replacer Draymond Green comme pivot, et miser sur la mobilité de son cinq pour gêner les Celtics dans la raquette. Le bilan ? Un échec puisque Williams va dominer les premières minutes du match, obligeant Kerr à rapidement faire appel à Looney.

« Loon est juste essentiel dans tout ce qu’on fait » reconnaît le coach de Golden State. « C’est notre meilleur poseur d’écrans, notre meilleur rebondeur. L’un de nos joueurs les plus intelligents. Il est toujours au bon endroit. Je pense qu’il a inscrit le panier le plus important du match, après le 3-points d’Horford ».

Ce panier a fait très mal aux Celtics, mais aussi et surtout beaucoup de bien aux Warriors. La défense de Boston est en place. Stephen Curry ne trouve pas d’espace. Klay Thompson manque son tir. Mais Draymond Green, par son rebond et sa passe, puis Looney par sa finition, symbolisent un secteur intérieur qui a tenu le choc.

« Il a eu un impact énorme sur le match »

« Loon a progressé à pas de géant cette année. Il a été très bon pour nous au fil des années, mais cette année en particulier, il a fait un bond en avant au point d’être irremplaçable pour nous » estime Kerr. « Il a pris part à tous les matchs et c’est un joueur sur lequel nous comptons. Je ne l’ai pas fait jouer suffisamment dans le troisième match. C’était mon erreur. C’était important de le faire jouer, et il a eu un impact énorme sur le match. »

Même hommage signé Stephen Curry, qui a profité des écrans de Green et Looney pour se défaire de la pression de Marcus Smart, et planter 43 points ! Pour le MVP de la soirée, tout le groupe a une confiance aveugle dans les choix du coach, et ça permet à chacun de donner le meilleur quand il rentre, et de ne pas trop s’en faire quand il faut passer par le banc. Comme Green au milieu du 4e quart-temps.

« Il y a tellement de confiance dans la façon dont nous faisons les choses et dans les décisions que le coach prend, et la responsabilité nous incombe en tant que joueurs. Loon est entré en jeu, a dominé dans la raquette, a récupéré quelques gros rebonds, a imposé une présence. Draymond est revenu en jeu, et il a apporté du jus et de l’énergie en défense. (…) Au final, toutes les décisions sont basées sur cet objectif. Ce n’est pas quelque chose que l’on accepte volontiers, mais on a conscience de la situation dans son ensemble, et évidemment surtout quand ça paie. C’est donc davantage de la confiance en Loon et en ce qu’il est capable de faire, plutôt qu’une sanction vis à vis de Draymond ».