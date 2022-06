La stat de la nuit | Le trio Brown-Smart-Tatum avec les plus grands

La NBA a fouillé dans ses archives et pour la première fois depuis 1984, trois coéquipiers ont terminé un match des Finals avec au moins 20 points, 5 rebonds et 5 passes. À l’époque, il s’agissait de Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar et Michael Cooper, et leurs successeurs se nomment Jaylen Brown, Marcus Smart et Jayson Tatum.

Dans ce Game 3, le « Big Three » des Celtics terminent respectivement avec 27 points, 9 rebonds, 5 passes pour Jaylen Brown, 26 points, 6 rebonds et 9 passes pour Jayson Tatum, et enfin 24 points, 7 rebonds et 5 passes pour Marcus Smart.

Dans l’histoire, seuls quatre trios ont réussi cette performance, et avant 1984, il y avait eu Bill Russell, Sam Jones et John Havlicek en 1966 ainsi que John Havlicek, Bill Russell et Larry Siegfried en 1968.

« Je suis né en 1998, et c’était bien avant mon époque » a réagi Jayson Tatum quand on l’a interrogé sur cette stat. « On se retrouve en très bonne compagnie, mais on ne va pas trop s’enflammer. On va regarder la vidéo et faire en sorte d’être prêts pour le prochain match, car on sait qu’ils vont réagir. »

À noter que les 77 points du trio Brown-Smart-Tatum est le meilleur total pour des Celtics dans une finale NBA depuis 1987 ! Même le trio Garnett-Allen-Pierce n’avait pas atteint cette marque en 2008 et 2010.