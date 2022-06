Ce classement est dominé au début par le mur vert. Al Horford, Derrick White et Robert Williams III ont chacun repoussé les tentatives près du cercle des Warriors, avec un contre.

Mais Stephen Curry et Jordan Poole étaient trop adroits. Les deux shooteurs ont frappé plusieurs centimètres derrière l’arc, et le second fait encore plus fort et plus loin avec un shoot au buzzer, quasiment du milieu de terrain.