Les Warriors réagissent avec la manière pour égaliser !

Pointée du doigt après le dernier quart-temps du Game 1, la défense de Golden State a dominé ce Game 2. Les Warriors ont encore fait le trou en troisième quart, remporté 35-14, et cette fois ils ont réussi à garder leur avance.

Les Celtics n’ont ainsi marqué que 11 de leurs 41 tentatives en 2e et 3e quart temps, tout en perdant 9 ballons. Ils ont perdu 19 ballons au total qui ont donné 33 points à leur adversaire. Les Warriors, qui ont dû faire sans Andre Iguodala, forfait avant la rencontre, ont pu compter sur 25 minutes de qualité de Gary Payton II.

Dès l’entame du match, les Celtics jettent un froid dans un Chase Center bouillant. Derrière 9 points de Jaylen Brown, un 5/5 sur aux tirs, dont 2/2 à 3-points, et une défense qui provoque deux ballons perdus, ils prennent huit points d’avance (13-5). Draymond Green relance alors ses partenaires en montant son intensité et en cherchant des noises aux Celtics.

Les Warriors restent alors en embuscade mais Klay Thompson, Stephen Curry, et Andrew Wiggins ratent plusieurs lay-up qui permet à Jayson Tatum de garder les Celtics devant. Seul problème pour Boston : ils perdent sept ballons, et les Warriors les punissent à chaque fois, marquant 13 points qui permettent à Curry de donner un point d’avance à son équipe (31-30).

Encore un 3e quart-temps de feu

Steve Kerr insère Nemanja Bjelica dans son deuxième cinq pour offrir plus d’espace à Jordan Poole. Si le Serbe fait un super passage, Poole continue lui d’être à la rue. Il force et se fait contrer deux fois. Klay Thompson l’imite alors que cinq points d’un Derrick White qui joue juste donne cinq points d’avance aux Celtics (40-35). Steve Kerr ne tergiverse pas. Il sort Poole et Thompson pour relancer Curry et Payton II. La défense des Warriors monte alors d’un ton, et Stephen Curry peut courir pour lancer un 10-0 qui inverse la tendance (45-40).

Deux nouveaux tirs primés relancent Boston. Les Celtics, qui ont perdu 11 ballons dans cette première mi-temps et ne sont qu’à 7 sur 25 à 2-points, s’accrochent toutefois grâce à une adresse de loin toujours aussi insolente (10/19). C’est l’inverse pour les Warriors. Leur domination dans la raquette se confirme avec un rebond offensif d’Andrew Wiggins qui met Golden State devant à la pause (52-50).

À l’image d’une trappe de Draymond Green et de Kevon Looney sur Jaylen Brown, la défense de Golden State hausse encore le ton et ça lui permet de passer un 16-4 à ses adversaires grâce à notamment au réveil de Klay Thompson et à un Stephen Curry toujours aussi précieux (68-56) ! Les Dubs ont plusieurs fois l’occasion de confirmer ce temps fort mais une interception de Marcus Smart suivie de deux tirs primés de Grant Williams dans le corner et de Jayson Tatum en tête de raquette gardent Boston en embuscade (68-62).

Stephen Curry ne veut toutefois pas faire la même erreur que lors du Game 1. Il prend ses responsabilités et termine un 11-0 avec deux 3-points qui font exploser le Chase Center. Jordan Poole entre alors enfin dans sa finale, et plante un tir à dix mètres suivi d’un tir du milieu du terrain au buzzer pour mettre Golden State à +23 (87-64) !

Un nouveau tir primé de Jordan Poole fait passer l’écart à +29 et Ime Udoka vide son banc. Les Warriors remplissent leur mission en égalisant, avec la manière, et ils devront toutefois aller l’emporter à Boston lors des Games 3 et/ou 4 pour récupérer l’avantage du terrain.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La défense de Golden State montre un autre visage. Malgré l’adresse diabolique de loin des Celtics, les Warriors ont été beaucoup plus actifs et agressifs en défense. Leurs ajustements commencent avec Draymond Green, décalé sur Jaylen Brown ou Jayson Tatum pour lui permettre d’être dans l’action. Le retour de Gary Payton II donne également à Steve Kerr un autre défenseur dur sur l’homme. Les Warriors ont provoqué 11 balles perdues de leur adversaire en première mi-temps et ont verrouillé l’accès au cercle ainsi que la paire Horford/Williams. Seule l’adresse longue distance de Jayson Tatum, Jaylen Brown et Derrick White (10/17) ont permis aux Celtics d’être dans le coup mais cette dernière a vacillé après la pause.

– Stephen Curry et Draymond Green mettent Boston K.O. en troisième quart temps. Comme lors du Game 1, Golden State est revenu sur le terrain avec le couteau entre les dents. Tout est parti de l’intensité décuplée de Draymond Green en défense. Après avoir tenu Boston à 7/24 aux tirs en deuxième quart-temps, les Warriors ont fait encore mieux en troisième quart temps, les limitant à 4/17 ! De l’autre côté du terrain, c’est Stephen Curry qui a pris les choses en mains. Comme souvent dans sa carrière, le double MVP est passé en mode nucléaire dans cette période. Il a marqué 14 points à 3/6 à 3-points et n’a jamais arrêté d’agresser une défense de Boston qui a craqué sous cette pression constante. Si Klay Thompson et Jordan Poole ont chacun enfin apporter leur pièce à l’édifice, c’est bien Curry qui a fait la différence pour permettre à son équipe de remporter le quart temps 35-14.

– Les Celtics se sabordent. L’adresse longue distance de Boston en première mi-temps et le sursaut de Jayson Tatum après son premier match manqué auront été les deux seuls arbres qui ont longtemps caché une bien pauvre forêt. Mal à l’aise face à la défense agressive, rugueuse, et à la limite de la légalité de Golden State, les Celtics ont gâché des possessions dès le début du rencontre. Ils ont perdu 7 ballons en premier quart-temps qui ont débouché sur 13 points qui ont gardé les Warriors dans le coup. Ils ont enchainé avec 4 pertes de balles en deuxième quart-temps, et 5 en troisième quart-temps qui ont donné 11 points à leur adversaire. Ils ont terminé le match avec 19 ballons perdus, qui ont donné 33 points aux Warriors. À l’exception de Tatum, les hommes d’Ime Udoka étaient à 13 sur 43 aux tirs, soit 30% de réussite avant qu’Ime Udoka ne vide son banc.

TOPS/FLOPS

✅ Stephen Curry. Le double MVP a été exceptionnel de justesse cette nuit. Face à une défense constamment focalisée sur lui, il a su lire les aides de Boston pour souvent prendre la bonne décision. Il finira la rencontre avec 29 points, à 9/21 aux tirs, dont 5 tirs primés, 6 rebonds, et 4 passes décisives, sans jouer le dernier quart-temps.

✅ Draymond Green. L’homme à tout faire des Warriors avait annoncé qu’il jouerait mieux et il n’a pas déçu. Au bord d’une deuxième faute technique à plusieurs reprises, il a joué au funambule pour amener une intensité de folie sans toutefois que ça nuise à son équipe. Ses stats (9 points, 7 passes, 5 rebonds) ne traduisent pas tout l’impact qu’il a eu sur ce match, notamment en défense où il était omniprésent.

✅ Kevon Looney – Andrew Wiggins. Les deux titulaires n’ont pas fait de vagues mais ils ont été extrêmement solides en défense pour permettre à Golden State de mettre les Celtics sont l’éteignoir.

✅ Jayson Tatum. Le MVP de la finale de la conférence Est a de nouveau commencé doucement (2/7 aux tirs) avant de prendre feu. Il a terminé avec 28 points à 6/9 à 3-points malgré la bonne défense d’Andrew Wiggins. Il a toutefois été beaucoup trop esseulé.

⛔ Jordan Poole – Klay Thompson. Les deux arrières étaient à 2/13 à la mi-temps, prenant des tirs plus forcés les uns que les autres. S’ils ont tous deux relevés la tête après la pause, les coups d’éclat de Jordan Poole, en particulier, sont trop rares. Le sixième homme a beaucoup de déchets et devra jouer plus simple à Boston. Il a terminé avec 17 points à 6/14 aux tirs grâce à une meilleure deuxième mi-temps alors que Klay Thompson, qui a énormément shooté pour tenté de se remettre en confiance, a de son côté marqué 11 points à 4/19 aux tirs.

⛔ Les autres Celtics. Jayson Tatum était seul contre tous cette nuit. Ses coéquipiers ont terminé la rencontre à 22/61 aux tirs. Jaylen Brown avait bien commencé (4/6) mais a été maladroit par la suite (1/11). Al Horford et Marcus Smart, décisifs lors du Game 1, ont été limité à deux points chacun et 2/10 aux tirs.

LA SUITE

Game 3 : dans la nuit de mercredi à jeudi à Boston.