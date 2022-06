La carrière de Gabe Vincent définitivement lancée

L’exercice 2021/22 a plutôt bien commencé pour Gabe Vincent, héros de la première victoire de l’histoire de la sélection nigériane face à Team USA, en match amical de préparation aux JO. Il s’est presque aussi bien terminé puisque Miami est passé à un cheveu de retrouver les Finals NBA.

Entre temps, Gabe Vincent a eu la chance de montrer ce qu’il avait dans le ventre et a su s’octroyer une place dans la rotation d’Erik Spoelstra, apportant de la qualité sur le tir extérieur, de la création et une alternative fiable à Kyle Lowry au poste 1 ou en arrière shooteur, aux côtés d’un Tyler Herro par exemple.

Après avoir passé deux ans en couveuse, il s’est dit satisfait d’avoir enfin pu se montrer cette saison, comme il l’a confié lors de son entretien de fin de saison devant la presse.

« Je pense que j’ai montré que je pouvais être un joueur de rotation dans cette ligue. Évidemment, j’aimerais jouer tous les matchs, avec autant de temps de jeu que possible, mais ça ne marche pas comme ça », a-t-il déclaré.

Toujours plus de casquettes

Sa plus grande fierté est d’avoir pu briller dans le dépassement de fonction, en ajoutant la création à sa première qualité de shooteur.

« Le tir, c’est quelque chose qui ne m’a jamais vraiment inquiété depuis le début de ma carrière. J’ai fait ça toute ma vie, et les chiffres finissent toujours par s’équilibrer. Mais j’ai pu créer davantage en attaque, évoluer davantage dans un rôle de meneur de jeu et montrer que je pouvais vraiment jouer ce rôle. C’est une expérience et un défi vraiment fun pour moi », a-t-il ajouté. « Ça a été intéressant. J’ai porté beaucoup de casquettes différentes cette année, pour le dire de cette façon. Maintenant il s’agit de déterminer quelle est la casquette qui me convient le mieux. J’aime être valorisé, être sur le terrain autant que possible. Donc s’il faut porter différentes casquettes pour y parvenir, je porterai celle qu’il faut ».

La prochaine casquette concernera peut-être l’évolution de sa palette sur le plan du tir. Même s’il espère continuer à progresser sur tous les points, le tir à mi-distance sera son principal chantier cet été, à l’occasion d’une intersaison bien méritée pour lui, après avoir enchaîné Jeux Olympiques, saison régulière et playoffs.

« Je crois qu’on l’a encore un peu vu cette saison, le tir à mi-distance n’est pas mort. En jouant le « pick-and-roll », c’est un tir qui est souvent disponible pour moi. Donc si je suis plus régulier là-dessus et que j’arrive à scorer, ça pourrait m’aider. Et aussi être plus régulier en tant que shooteur. C’est ce qui m’a fait en arriver là. Plus je suis régulier, plus j’aurais d’impact de ce côté du terrain. J’aimerais aussi continuer à grandir en tant que meneur ».