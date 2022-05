Georges Niang épaté par la progression de Tyrese Maxey, un potentiel « All-Star sur la durée »

En l’espace de deux ans, Tyrese Maxey a connu une progression fulgurante à Philadelphie, doublant ses statistiques aux points, rebonds et passes décisives dans sa saison sophomore, par rapport à son exercice rookie.

Il est également passé de 8 à 74 matchs débutés dans le cinq majeur sur ses 75 rencontres disputées en saison régulière sous les ordres de Doc Rivers, et a confirmé en playoffs (20.8 points, 4 passes décisives en moyenne) avec des prestations mémorables comme ses 38 points dès le Game 1 du premier tour face à Toronto.

Un parcours qui a impressionné Georges Niang, qui a pu constater son évolution à vitesse grand V depuis son arrivée l’été dernier, en plus de tirer le groupe vers le haut avec son comportement.

« C’est juste un plaisir d’être à ses côtés. Il est non seulement un joueur fabuleux, mais c’est une personne encore meilleure. Son énergie est contagieuse. On en plaisante à la salle en se demandant si Tyrese a déjà eu de mauvais jours, parce qu’il balance toujours ses cheveux, il rit, il sourit, il crie », a confié Georges Niang à SiriusXM NBA Radio. « Son développement cette saison, c’est quelque chose que je n’avais encore jamais vu depuis que je suis dans le basket. Je ne suis pas en NBA depuis longtemps, mais rien que le fait de le voir arriver en tant que rotation la saison précédente et être lancé dans le grand bain comme ça. Je vous le dis, la seule chose que j’ai entendue sur les trois premiers mois, c’était Doc (Rivers) qui criait « Tyrese ! Tyrese ! » et qui le détruisait complètement ».

Sa campagne de playoffs a été un révélateur de plus quant à son statut de futur joueur majeur aux côtés de Joel Embiid et James Harden. Pour Georges Niang, son jeune coéquipier peut viser très, très haut…

« Je crois qu’on a trouvé un All-Star sur la durée », a-t-il ainsi carrément lâché sur le potentiel de son camarade. « Le gamin est tellement talentueux, il va tellement vite, des deux côtés du terrain, il peut shooter à un super niveau et jouer sans le ballon. Et il continue de bosser comme s’il sortait encore juste d’une grande université. C’est juste qu’il bosse, et je pense que ça va encore être un gros été pour lui. J’ai hâte de voir où ça peut nous emmener parce que lorsqu’il a le ballon dans les mains, on peut faire beaucoup de choses… »