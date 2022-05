Udonis Haslem et le Heat remercient Draymond Green

En annonçant que les Warriors allaient jouer les Celtics en Finals, Draymond Green a nourri la motivation du Heat en amont du Game 6 au TD Garden. Jimmy Butler assurait n’avoir pas suivi l’affaire mais Udonis Haslem s’est lui approché des caméras de télévision à la fin du match, pour remercier l’ailier fort de Golden State.

« Draymond a enfreint le code », expliquait ainsi le vétéran dans la foulée à Yahoo! Sports. « On n’est pas censé dire des conneries pareilles. C’est irrespectueux. Il le sait très bien. »

Pour Udonis Haslem, Draymond Green n’aurait ainsi pas dû rentrer dans le jeu de Shaquille O’Neal.

« Il a laissé Shaq le pousser à dire des conneries qu’il n’avait pas à dire », continue-t-il. « Je n’ai pas beaucoup dormi après ça. C’était vraiment de la merde. »

Le vétéran n’est pas le seul à considérer que Draymond Green a franchi la ligne jaune en annonçant la victoire de Boston en finale de conférence. Pour PJ Tucker également, ses commentaires étaient déplacés.

« Je ne sais pas quel jeu il jouait. Un joueur qui annonce une équipe avant que l’autre ne soit sortie. C’est dingue. »

La petite phrase de Draymond Green a en tout cas nourri la détermination de Miami… et certains fans de Golden State s’amusent ainsi en pensant que c’était peut-être la vraie motivation de l’ailier fort, afin de forcer un Game 7 et de retrouver un adversaire le plus fatigué possible lors des Finals.