Mark Cuban extrêmement fier de ses Mavericks

Avant le début de saison, peu de monde imaginaient les Mavericks parvenir en finale de conférence. La franchise texane devait déjà vaincre la malédiction qui frappait saison après saison depuis le titre en 2011 : aucune série de playoffs remportée.

Ce fut le cas après avoir passé le premier tour face au Jazz. Puis, Dallas a signé un des exploits de ces playoffs : sortir Phoenix, finaliste 2021 et meilleure équipe de la saison régulière, à l’issue d’un Game 7 transformé en démonstration.

Si bien que cette élimination contre les Warriors en finale de conférence n’a pas totalement la saveur d’un échec pour Mark Cuban. « Je suis évidemment déçu, mais je suis sacrément fier d’eux », a-t-il glissé au micro de Marc Stein après le Game 5.

Fier d’avoir déjoué les pronostics ? « On ne savait pas à quoi s’attendre cette saison », a-t-il aussi confié pour le Dallas Morning News. « On a changé le GM et le coach. On avait une identité à trouver. On ne peut pas dire qu’un seul joueur de cette équipe n’a pas joué aussi dur que possible. Ça, c’est important. »

Trouver la bonne alchimie avec cet effectif, c’était le travail de Jason Kidd. Le nouveau coach a réussi à faire défendre ce groupe, ce qui restait le gros point faible des dernières années, et à créer un collectif cohérent autour de Luka Doncic.

« Il faut rendre hommage à Kidd et à son staff », déclare Mark Cuban. « Il a fait un remarquable travail pour nous trouver une identité et donner un rôle à chacun des joueurs. Et tous les gars ont accepté ça. Ils connaissaient leur rôle. Avec Kidd, il l’a dit, il s’agit de communiquer et de responsabiliser les joueurs. C’est ça qui nous a rendu meilleur encore et encore. En playoffs, les joueurs ont vu qu’on était très bon pour s’ajuster et notre confiance a grandi. »

« Faire une équipe capable de gagner le titre, ça prend du temps. Je trouve qu’on a fait un très bon premier pas »

Le propriétaire de la franchise a évidemment eu une pensée pour son meilleur joueur, Luka Doncic, qui a pris une nouvelle dimension en playoffs.

« On l’a vu éclore, non seulement comme un grand joueur, mais comme un leader. Comme quelqu’un qui peut rendre une équipe meilleure. Les superlatifs manquent pour le décrire. Encore une fois, pas uniquement pour le joueur, mais pour tout le reste, l’homme qu’il est. C’est superbe à voir. »

Mark Cuban a également eu des mots pour les fans de Dallas, si frustrés depuis une décennie et qui ont redécouvert la joie des victoires au printemps.

« On doit tellement à nos fans. Ils ont été hallucinants. Les gens parlent souvent des fans des autres salles, ceux de Golden State sont géniaux. Mais on voit la différence. Là, pour ce Game 5, qui était qualificatif pour les Finals, les fans des Warriors étaient loin de n’importe quel match à domicile de Dallas en playoffs. Je ne veux pas leur manquer de respect, mais ce n’est rien en comparaison avec l’American Airlines Center. »

Le bilan de cet exercice 2021/2022 est donc très positif pour la franchise texane. « Stephen Curry, Draymond Green et Klay Thompson n’ont pas gagné le titre dès leur première année en playoffs », rappelle Mark Cuban. « Faire une équipe capable de gagner le titre, ça prend du temps. Je trouve qu’on a fait un très bon premier pas. »