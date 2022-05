Un potentiel bonus de 10 millions de dollars déjà compromis pour Duncan Robinson ?

Parmi les free agents les plus convoités il y a encore un an, Duncan Robinson traverse aujourd’hui une période compliquée, puisqu’il est (presque) complètement sorti de la rotation du Heat en playoffs. Ce qui devrait l’empêcher de prétendre à un bien joli bonus financier, dès cette saison.

Certes prolongé par Miami pour 90 millions de dollars sur cinq ans l’année dernière, le joueur de 28 ans n’est pourtant pas assuré de toucher intégralement cette somme. Pour ce faire, le Sun-Sentinel explique qu’il lui faudra remplir cinq conditions à la fois, pour débloquer un bonus de 10 millions de dollars, en plus des 80 garantis.

La première condition, et non des moindres : être sacré champion dans les cinq ans à venir, autrement dit d’ici à 2026. Ce qu’est toujours en mesure d’accomplir le Heat cette saison, puisque la franchise floridienne pointe à 2-2 face aux Celtics, en finale de conférence.

Ensuite, les deuxième et troisième conditions concernent la saison régulière. Ainsi, Duncan Robinson doit disputer au moins 70 matchs et jouer minimum 25 minutes par rencontre. En l’occurrence, il répond bel et bien à ce critère pour le compte de l’exercice 2021/22, car il a disputé 79 matchs et joué 25.9 minutes par rencontre.

Enfin, les quatrième et cinquième conditions se rapportent aux playoffs. C’est d’ailleurs là que cela risque de poser problème. En effet, le shooteur de South Beach doit prendre part à minimum 75% des matchs de son équipe, tout en jouant au moins 25 minutes par rencontre. Sauf qu’il ne répond pas à ces deux critères dans ces playoffs 2022, car il a pris part à « seulement » 73% des matchs de Miami (11/15), tout en ne jouant que 11.5 minutes par rencontre.

Autant dire que le bonus de 10 millions de dollars de Duncan Robinson ne devrait pas être débloqué dès cette année, puisqu’il faudrait un miracle pour que ce soit le cas. Ainsi, il faudrait que, d’ici aux Finals, l’ailier réintègre pleinement la rotation d’Erik Spoelstra, au point de quasiment jouer… 48 minutes à chaque match. Il faudrait aussi que le Heat dispute encore sept matchs dans ces playoffs, avant d’aller remporter le titre.

Autant dire que c’est mission impossible pour « D-Rob ». D’autant que cette carotte financière n’est évidemment pas la priorité d’Erik Spoelstra à ce point de la saison.