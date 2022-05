Andrew Wiggins, la clé du retour au sommet des Warriors

Les Warriors auraient-ils retrouvé les sommets sans Andrew Wiggins ? Après le Game 3 contre Dallas, où il a été excellent, et maintenant que Golden State est à une victoire des Finals, Steve Kerr a une réponse catégorique.

Si le retour de Klay Thompson a évidemment joué un rôle considérable, tout comme l’explosion de Jordan Poole, c’est bien l’arrivée de l’ancien de Minnesota en février 2020 qui a tout changé pour le coach des Warriors.

« Je pense que le transfert a été le clé de tout, pour nous permettre de redevenir une équipe de playoffs », affirme Steve Kerr. « Je l’ai déjà dit à de nombreuses reprises, mais on avait perdu énormément de défenseurs sur les ailes après la saison 2018/19 : Andre Iguodala, Shaun Livingston, Kevin Durant et Klay Thompson, blessé. Nos ailes ont été anéanties défensivement. Andrew Wiggins nous a permis de reconstruire notre défense. »

Après les Finals perdues contre les Raptors, Andre Iguodala était parti à Miami, Kevin Durant à Brooklyn et Shaun Livingston à la retraite. Puis, le début de saison 2019/20 avait vu Stephen Curry se blesser après quatre matches seulement et la saison avait été catastrophique avec 15 victoires et 50 défaites.

« Il était le parfait joueur à ajouter à notre groupe »

Ansrew Wiggins est arrivé en février, quelques semaines avant la coupure de la saison à cause de la pandémie de Covid-19, dans l’échange avec D’Angelo Russell. Un choix risqué pour la franchise californienne, car l’ailier possédait un énorme salaire et son début de carrière était globalement décevant.

« Il a été tellement bon et il s’est amélioré ces deux dernières années. Il était le parfait joueur à ajouter à notre groupe », explique le coach. « Je ne sais pas où on en serait défensivement sans son travail sur Luka Doncic et sur les autres très forts ailiers qu’on a affrontés. Il est brillant. »

S’il a été élu All-Star cette année, c’est bien durant la saison passée qu’il avait le poids offensif le plus important, en étant le deuxième meilleur marqueur de l’équipe derrière Stephen Curry. Cet exercice 2020/21, terminé à l’issue du « play-in », a été une excellente rampe de lancement pour cette saison 2021/22 réussie.

« Il a pu toucher du doigt l’intensité », raconte le meneur. « On en a parlé la saison dernière. On a tout donné en fin de saison pour parvenir aux playoffs. On aurait aimé les faire, mais ces deux matches en play-in, plus les vingt derniers de la saison régulière, étaient précieux pour comprendre à quel point chaque possession compte, pour saisir l’intensité qu’il était nécessaire d’avoir pour gagner de telles rencontres. Wiggins l’a senti et a traduit ça cette saison. Il était très calme, toujours dans le contrôle, il savait ce qu’il fallait faire au quotidien. »