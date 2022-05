Andrew Wiggins en haute altitude

Si on ne savait pas, avant la rencontre, qu’il avait été touché à la cheville gauche dans le Game 2, on ne pouvait pas le deviner. Andrew Wiggins a en effet brillé dans ce Game 3, avec 27 points et 11 rebonds (6 offensifs), ainsi qu’avec une action mémorable, un gros dunk, sur Luka Doncic.

C’est tout simplement le meilleur match de sa carrière en playoffs, et de loin. Comment explique-t-il son record ?

« Je suis resté concentré », commente-t-il simplement en conférence de presse. « Je suis resté agressif. Chaque match, chaque série, c’est un défi nouveau, avec un adversaire qui change, un basket qui n’est pas le même. »

L’ancien des Wolves n’a pas dit beaucoup plus sur sa prestation offensive. Ce sont donc les autres qui en parlent le mieux. Draymond Green a-t-il vu quelque chose de spécial ce dimanche, à Dallas, chez son coéquipier ?

« C’est la même chose que depuis le début des playoffs », assure l’intérieur. « Offensivement, il est agressif, il attaque le cercle, il met des shoots extérieurs. Il va chercher des rebonds offensifs, des possessions en plus. Il a été tranchant pendant les playoffs et c’est génial. Il a été énorme pour nous. »

« On lui répète : oublie le layup, va au dunk »

All-Star en février pour la première fois de sa carrière, Andrew Wiggins a connu une seconde partie de saison plus difficile. Pourtant, en playoffs, alors qu’il n’a quasiment aucune expérience à ce niveau (un simple premier tour en 2018 avec les Wolves), il semble à l’aise. Il se donne en défense et au rebond, et en attaque, il met les tirs nécessaires pour soutenir Stephen Curry et Klay Thompson. Le parfait lieutenant en somme.

« 100 % », répond Draymond Green quand on lui demande s’il voit un Andrew Wiggins différent en playoffs, comme lui peut l’être depuis presque dix ans. « Ce joueur a été critiqué, jugé apathique, on a tout entendu sur lui. Et là, au plus haut niveau, il est là. C’est magnifique de le voir évoluer à ce niveau. Il était comme ça en début de saison, c’est pourquoi il est devenu All-Star. Il y a eu une petite accalmie après le match des étoiles, ce qui est normal, car c’était son premier. »

Les Warriors sont désormais à une victoire des Finals et avec 20.7 points et 7 rebonds par match dans cette série, l’ailier a fait mal aux Texans. « Il joue à haut niveau. C’est un joueur de talent, un All-Star. Il fait très bien ce que l’équipe lui demande », constate ainsi Jason Kidd.

Cerise sur le gâteau : cet énorme dunk face à Luka Doncic évidemment. Les arbitres avaient d’abord sifflé faute offensive, mais les Warriors ont demandé le « challenge » et obtenu gain de cause.

« Absolument incroyable », commente Draymond Green. « Il attaque comme ça depuis le début des playoffs. On lui répète : oublie le layup, va au dunk. Il a réussi quelques posters dans ces playoffs. Celui-ci, sur Doncic, est encore plus marquant. Un poster sur une superstar, ça pèse davantage. C’était hallucinant. »