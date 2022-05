On sait que le prochain coach des Lakers se nommera Kenny Atkinson, Terry Stotts ou Darvin Ham. Mais selon ESPN, Juwan Howard aurait pu se mêler à la lutte… sauf que ce dernier a décliné les entretiens.

Coach de l’université de Michigan depuis 2019, son « alma mater », et même coach NCAA de l’année en 2021, l’ancien All-Star et double champion NBA (2012, 2013) semblait en effet cocher beaucoup de cases pour Los Angeles. Ancien joueur à la solide carrière, il avait côtoyé LeBron James à Miami de 2010 à 2013, et il connait aussi très bien Rob Pelinka, le GM des Lakers, avec lequel il a joué à la fac de Michigan, au début des années 1990.

L’ancien membre du « Fab Five » semblait ainsi pouvoir faire le lien entre les principaux membres du club, mais il a prolongé jusqu’en 2026 avec les Wolverines il y a quelques mois.

Il va aussi entraîner ses deux fils, Jace et Jett, la saison prochaine. Sans oublier que malgré ses liens avec différents membres du club, démarrer sa carrière NBA comme coach aux Lakers n’est pas un cadeau, surtout après la dernière campagne ratée et la nécessité de relancer le trio LeBron James – Anthony Davis – Russell Westbrook.

Sans oublier aussi que les coachs NCAA participent rarement aux entretiens avec des franchises en quête d’un « head coach », à moins d’être certain de décrocher le poste. Car en cas de refus, c’est un très mauvais signal envoyé à la fac et aux différents prospects, puisque ça veut dire que l’entraîneur est prêt à partir en cas d’offre plus intéressante en NBA, et qu’il a donc plus ou moins déjà un pied dehors…