NCAA | Juwan Howard prolonge cinq ans à Michigan

Approché par certaines franchises durant l’été, Juwan Howard avait constamment répondu non à la NBA. Et ça va encore durer un moment puisque l’université de Michigan a annoncé la prolongation de son coach, pour les cinq prochaines saisons.

L’ancien joueur des Wolverines va donc rester sur les bancs de Michigan jusqu’en 2026.

« Je suis honoré de voir l’université souhaiter continuer sa relation avec moi », a commenté l’ancien assistant de Miami pour le site de la faculté. « C’était une surprise pour moi d’être approché par l’université, mais on n’a pas mis longtemps à être sur la même longueur d’ondes. »

Arrivé en 2019 à Michigan, l’ancien membre du légendaire « Fab Five » avait alors remplacé John Beilein, parti pour une aventure (ratée) à Cleveland.

Après 19 victoires lors sa première saison, écourtée par la pandémie de Covid-19, il avait été élu coach de l’année en 2021, avec 23 victoires et 5 défaites. Malheureusement, ses Wolverines avaient ensuite été éliminés en « Elite Eight » face à UCLA.

