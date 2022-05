Ricky Rubio n’exclut pas un retour en Europe

Pas simple pour Ricky Rubio de choisir entre le FC Barcelone et le Real Madrid. D’un côté son équipe de cœur, où il a évolué plus jeune avant de rejoindre la NBA. De l’autre, une formation composée de plusieurs cadres historiques en sélection (Sergio Llull, Rudy Fernandez). Et ce sont finalement ces derniers qui ont remporté, jeudi, leur ticket pour la finale de l’EuroLeague de ce soir.

Invité à analyser cette demi-finale 100% espagnole, le meneur NBA s’est également brièvement exprimé sur son avenir personnel. Et sur l’idée d’un potentiel retour en Europe où il a joué jusqu’en 2011, deux ans après avoir été drafté par les Wolves (5e choix).

« J’aimerais revenir, mais je ne sais pas quand, ni où. Pour l’instant, je ne pense qu’à la rééducation et j’apprécie le basket comme n’importe quel fan », a rétorqué le joueur de 31 ans. On rappelle que ce dernier a été victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche fin décembre 2021.

Alors qu’il s’était offert une seconde jeunesse à Cleveland, en s’épanouissant pleinement dans son rôle de mentor/remplaçant, en soutien de Darius Garland notamment, il avait été sacrifié par les Cavs dans les semaines suivant sa blessure. La franchise de l’Ohio l’avait envoyé dans Indiana pour récupérer Caris LeVert.

Une terrible épreuve pour lui qui arrive à la fin de son contrat, grâce auquel il touchait un peu moins de 18 millions de dollars cette saison. Un retour à Cleveland serait toutefois une piste possible pour la saison prochaine.

En attendant, l’Espagnol s’est dit « très heureux de l’évolution (de son état de santé) et de toutes les phases. L’objectif est d’atteindre la présaison, de pouvoir commencer l’entraînement. Mais je jouerai quand mon corps et mon mental seront prêts. »