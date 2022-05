Moses Moody, l’invité surprise du Game 2

On attendait Nemanja Bjelica ou Jonathan Kuminga, et finalement Steve Kerr a sorti Moses Moody de son chapeau. Au moment où on s’y attendait le moins puisque c’est à l’entame du 4e quart-temps, alors que les Warriors avaient recollé au score, que le coach des Warriors a décidé de lancer son rookie dans le grand bain.

Un choix judicieux puisque Moody sera sur le parquet quand les Warriors vont prendre les commandes, et même creuser l’écart. Ses stats sont modestes (2 points, 1 rebond et 1 passe), mais son différentiel +/- de +8 confirme son impact sur ce quatrième quart-temps. Il va d’ailleurs jouer 10 minutes sur les 12 !

« Il ne donne pas l’impression d’être un rookie de 19 ans »

« C’est sa taille » répond Steve Kerr quand un journaliste lui demande pourquoi il a opté pour son rookie le moins médiatisé. « Il a une bonne taille et il est costaud. C’est un joueur très physique. Il a du sang-froid. On l’a vu quand il est monté au cercle dans un mouchoir de poche. »

Pour le coach des Warriors, c’est très rare chez un rookie d’être aussi calme. « Vous savez, c’était comme un match de saison régulière à le regarder faire. Moses est vraiment calme. Il ne donne pas l’impression d’être un rookie de 19 ans. Il a fait quelques bons matchs pour nous cette année, dont un à Dallas où il avait été énorme dans le quatrième quart-temps. On avait Moses dans un coin de la tête pour cette série, et nous avons estimé que c’était le bon moment pour le faire jouer. »

« C’est tout à l’honneur de nos vétérans, qui lui ont donné confiance »

Actif en défense, et capable de fixer les Mavericks pour servir Kevon Looney sous le cercle, Moody s’est immédiatement fondu dans l’ambiance, et Jordan Poole a apprécié son coup de main pour booster la « second unit ».

« Moses est extrêmement mature, et ce qui le rend si spécial, c’est qu’il est prêt à tout moment. Le fait qu’il soit entré en jeu, qu’il ait joué des minutes importantes en finale de la Conférence Ouest et qu’il nous ait aidés à remporter la victoire est énorme » estime Poole. « C’est tout à l’honneur de nos vétérans, qui lui ont donné confiance et lui ont inculqué cette confiance, ainsi que le staff qui lui a donné confiance. Bravo à Moses. Je suis heureux qu’il ait pu vivre cette expérience, surtout en tant que rookie, et je ne doute pas qu’il sera en mesure de s’en inspirer. »