Jimmy Butler voulait en finir avec les Sixers

Victorieux des Sixers dans un Game 6 maîtrisé, surtout en deuxième mi-temps, Jimmy Butler et son Heat pouvaient jubiler. Ça fait une deuxième finale de conférence Est en trois ans. Depuis l’arrivée de Jimmy Butler.

Claironnant à ses anciens employeurs de Philadelphie sur la route des vestiaires, « Tobias Harris plutôt que moi », Jimmy Butler a effectivement pu savourer sa revanche.



« Jimmy est un grand compétiteur », assure Erik Spoelstra sur ESPN. « Il est l’un des meilleurs dans la profession à mon avis. Beaucoup de choses passent à l’as à mesure que la Ligue se rajeunit et on insiste souvent plus sur des trucs qui n’aident pas à gagner des matchs. Mais lui, il est compétitif des deux côtés du terrain. Il est extrêmement efficace offensivement et il est seulement concentré sur le succès de l’équipe. Tout le reste n’importe plus. Il s’intéresse seulement à ce qu’on doit faire pour gagner. »

Une série de très haut niveau

Maladroit en première mi-temps à 3/10 aux tirs, Jimmy Butler a semble-t-il bien profité de la mi-temps. Car, au retour des vestiaires, il s’est transformé en « Buckets » avec 14 de ses 32 points en troisième quart.

Au rebond offensif ou en allant chercher ses points au contact, provoquant notamment deux fautes de son pote Joel Embiid,Jimmy Butler a fait craquer définitivement la défense usée des Sixers.

« J’ai beaucoup de confiance grâce à mes coéquipiers et mes coachs. Ils me motivent énormément et après, je vais simplement jouer. Je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour gagner. Ils me font confiance pour tout ça. »

Malgré un Game 1 plutôt frileux à 5/16 aux tirs pour 15 points, 9 rebonds et 3 passes tout de même, Jimmy Butler termine cette demi-finale de conférence avec une ligne de stats impressionnante : 27 points, 7 rebonds et 5 passes de moyenne. Dans ses standards, déjà très élevés, des playoffs 2020 dans la « bulle ».

« Je ne me plains pas. J’adore être à Miami. J’adore le groupe de gars qu’on a. Je ne changerais ça pour rien au monde. Je ne suis pas là par hasard. On va continuer à surfer sur la vague et rentrer à la maison [« the 305″]. Se préparer pour le prochain tour et travailler pour aller chercher ce titre. »

Encore plus fort que dans la « bulle »

À vrai dire, sur les deux premiers tours de playoffs, Jimmy Butler en est à 28 points, 7 rebonds, 6 passes et 2 interceptions de moyenne, ce qui est encore mieux qu’il y a deux ans (22 points, 6 rebonds, 6 passes et 2 interceptions).

Deux ans plus tard, Jimmy Butler est encore plus efficace offensivement, à 54% aux tirs dont 37% à 3-points, contre 49% aux tirs dont 35% derrière l’arc lors des playoffs chez Disney.

« Je suis à ma place. J’aurais même dû y être depuis longtemps, là où je suis le bienvenu. Je suis reconnaissant que Coach Pat [Riley] a cru en moi, et Coach Spo aussi, qui m’ont donné les clés pour nous amener là où nous voulons aller. On est bien engagé mais je ne peux pas le faire sans ces gars dans l’effectif. Ils croient en moi, je crois en eux et c’est comme ça que ça marche. »

« Moteur » du Heat et joueur en pleine maturité à 32 ans, Jimmy Butler veut retrouver l’ivresse des cimes, et la finale NBA. Si près du but en 2020, à deux matchs seulement de la bague, l’ailier fort en gueule du Heat revient à la charge. Plus fort que jamais !

« Il veut désespérément en finir dans les matchs couperets, ou quand il voit la lumière au bout du tunnel pour éliminer une équipe », conclut Erik Spoelstra. « Il ne va laisser aucune chance au hasard. Et on l’a vu [hier] soir. Il a été brillant tout au long de la série, mais là, il a vu l’opportunité et il voulait en finir ce soir. Il n’allait pas laisser traîner ça sur une septième manche. »