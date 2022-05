Une fessée à vite oublier pour les Warriors

Ce n’est pas la plus grosse défaite de l’histoire des Warriors en playoffs, qui avaient déjà perdu de 56 points (126-70) face aux Lakers en finale de conférence 1973, ou encore de 40 points (138-98) face aux Clippers, au premier tour en 2014, mais ce revers de 39 points (134-95), après avoir été mené de 55 points en 3e quart, fait tache.

« C’était affreux, c’était embarrassant », a reconnu Klay Thompson. « Dès l’entre-deux, nous n’avons pas mis un bon rythme et ils étaient plus agressifs que nous… Nous avions tous l’état d’esprit de conclure ce soir mais le basket est parfois un jeu fait d’accidents et nous n’avons été que l’ombre de nous-mêmes. »

Comme le notait Zach Lowe, c’est d’ailleurs un phénomène assez courant, pour les équipes qui récupèrent l’avantage du terrain pour mener 3-1, d’être moins agressives lors d’un Game 5 à l’extérieur avec le Game 6 à domicile dans un coin de la tête pour finir la série.

Pour Mike Brown, qui assure l’intérim avec Steve Kerr en quarantaine, tout part des balles perdues.

« Nous devons juste davantage prendre soin du ballon », a-t-il expliqué. « Nous devons nous calmer sur le plan offensif… parce que si vous perdez des ballons comme nous l’avons fait, surtout en début de match, ça fait boule de neige, ça leur donne des contre-attaques, de la confiance et ça nous déprime à mesure que le match avance. »

Même si Stephen Curry a fini par s’amuser avec Draymond Green du « trashtalking » du public des Grizzlies, il reconnait aussi que les Warriors ont trop rapidement perdu le contrôle dans ce Game 5.

« Ils sont arrivés avec un sentiment d’urgence et notre plan de jeu, pour savoir comment nous pouvions battre cette équipe et sur quoi nous pouvions nous concentrer, nous l’avons totalement exécuté à l’envers avec nos balles perdues, en laissant des rebonds offensifs, en faisant des fautes. À l’extérieur, si vous donnez autant de choses à une équipe qui joue avec l’énergie du désespoir… vous pouvez perdre le contrôle du jeu très rapidement. »