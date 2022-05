Doc Rivers a des raisons d’y croire

Un Joel Embiid blessé qui doit serrer les dents, une lourde défaite dans le Game 5 (120-85), une situation compliquée désormais avec deux victoires d’affilée à enchaîner : les Sixers avaient retrouvé le sourire après le Game 4, en égalisant, avant de le perdre assez brutalement mardi à Miami.

Alors que les Sixers vont jouer leur saison ce jeudi soir, ils n’ont pas réussi à s’entraîner la veille de ce Game 6, pour une question d’organisation.

« Revenir de Miami, ça pose un problème », explique Doc Rivers à l’Inquirer. « On n’a pas eu d’entraînement non plus entre le Game 2 et 3. On a seulement fait un shootaround. Simplement parce qu’on rentre à 3h du matin. Les coaches peuvent se sortir du lit, mais pas les joueurs. Ils ont besoin de se reposer. »

« Personne n’a encore gagné à l’extérieur pour l’instant »

Mais tout ceci n’ébranle pas Doc Rivers, qui estime que ses joueurs peuvent égaliser et forcer un Game 7. Pour y croire, il s’appuie notamment sur un constat.

« J’ai confiance dans mon équipe », assure-t-il à Sixers Wire. « On ne serait pas allé aussi loin sans ça. On a prouvé qu’on pouvait gagner des matches dans cette série. De plus, personne n’a encore gagné à l’extérieur pour l’instant. Donc on doit avoir confiance pour cette rencontre. On est en playoffs, chaque match est à jouer à fond. »

Si on a beaucoup glosé sur le passif du champion 2008 en playoffs, dès lors qu’il s’agit de conclure une série, il ne faut pas oublier qu’il a aussi parfois renversé des situations.

La saison passée, au même niveau de compétition, contre Atlanta, les Sixers avaient gagné à l’extérieur pour arracher un Game 7, finalement perdu. En 2015, Doc Rivers et les Clippers étaient menés 3-2 face aux Spurs, champions en titre, et ils avaient remporté la série après un superbe Game 7 et un panier décisif de Chris Paul.

« Je l’ai déjà fait, mais on s’en fiche », écarte l’entraîneur. « Ça ne compte pas, les équipes étaient différentes. On doit le faire maintenant. On est à la maison, on s’attend à gagner cette partie. Mais il faut la jouer. On ne peut pas seulement se montrer et se dire que, parce qu’on est à domicile, le match va être gagné. »