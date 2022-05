Les Celtics ont gâché une « occasion en or »

La série n’est pas encore terminée et elle ne l’aurait pas été, de toute façon, en cas de victoire de Boston dans ce Game 5. Néanmoins, elle aurait pris une meilleure tournure pour les Celtics, c’est certain, alors qu’ils se retrouvent au pied du mur désormais.

Car avec 14 points d’avance à dix minutes de la fin de rencontre, les hommes d’Ime Udoka se dirigeaient vers une victoire très précieuse, pour mener 3-2 dans cette demi-finale de conférence. Sauf que, quand le buzzer final a retenti, les Bucks étaient devant…

« Bien sûr que ça va faire mal », assume le coach des Celtics à Mass Live. « Les gars vont être bouleversés par ce résultat, en sachant qu’on a dominé pendant plus de trois quart-temps. Ce sera encore meilleur quand on rebondira. Mais on a gâché une occasion en or. On a encore une opportunité, la série n’est pas terminée après ce match, on peut se refaire. Mais ce sera plus dur, car il faut en gagner deux de suite. On va à Milwaukee pour prendre un match à la fois. »

Même philosophie chez Marcus Smart, qui est déjà tourné vers le Game 6, dans le Wisconsin, vendredi soir.

« On doit revenir et continuer de se battre », assure le défenseur de l’année, toujours pour Mass Live. « On n’a pas le temps de s’appesantir sur la façon avec laquelle on a perdu. On n’a pas le temps de se dire qu’on a perdu et que ça fait mal. Oui, ça fait mal, mais on n’a pas le temps pour ça. C’est simple : si on n’est pas prêt pour le prochain match, alors inutile de venir sur les parquets. »

« Ce sont les champions en titre, ils ont fait des actions de champions »

Le meneur de jeu et son coach sont également revenus sur la source de cette défaite. Comment expliquer que les Celtics, si solides pendant presque 40 minutes, ont déjoué en dernier quart-temps ?

« Le rebond offensif, c’est l’histoire de ce match. Ils en ont pris 17 et marqué 20 points sur seconde chance, avec une majorité de points inscrits ainsi après la pause », analyse Ime Udoka. « Si on bloque au rebond, on gagne ce match », poursuit Marcus Smart. « Ils ont été bons pour s’offrir des shoots supplémentaires et les mettre. Ce sont les champions en titre, ils ont fait des actions de champions. »

L’entraîneur pense évidemment aux sept rebonds offensifs des Bucks en dernier acte et aux deux dans l’ultime minute, qui ont permis les paniers de Giannis Antetokounmpo et Bobby Portis. Il a également mis l’accent sur la défense en dernier quart-temps, qu’il n’a pas appréciée, et sur une attaque trop statique et peu précise dans les moments importants.

« On a lâché, voilà comment on a perdu », commente de son côté Jaylen Brown. « Il faut rendre hommage à Milwaukee. Ils ont joué dur pendant 48 minutes et on n’a pas été aussi déterminé que nécessaire dans la dernière ligne droite. On l’a payé. On doit être plus intelligent, on doit faire ce qui fonctionne. »