Draft 2022 | Défense et création, les priorités des Cavaliers

Après une saison « surprise », bouclée avec un bilan positif (44-38) pour la première fois depuis le départ de LeBron James à l’été 2018, les Cavaliers veulent capitaliser sur ce momentum positif durant l’intersaison. Malgré une fin de campagne au ralenti et un échec face aux Hawks au « play-in », le club a retrouvé des couleurs et s’est imposé comme un acteur important de la conférence Est pour les années à venir, sous l’impulsion de l’excitant duo Darius Garland – Evan Mobley.

La première étape de cette intersaison sera la Draft, le 23 juin. Après trois saisons consécutives à sélectionner dans le Top 5, les Cavaliers, qui ont terminé la saison régulière à la 8e place de l’Est, seront cette année en fin de « lottery » (97.6% de chance d’hériter du 14e choix). Le noyau dur est maintenant constitué, autour de Darius Garland et Evan Mobley, mais aussi de Isaac Okoro et Jarrett Allen, et la suite logique de la construction de l’effectif est donc d’apporter des pièces complémentaires autour de ce quatuor.

C’est donc sans surprise que les premiers retours à ce sujet rapportent un intérêt des Cavaliers pour deux profils dans cette Draft 2022 : des défenseurs et des créateurs.

Concernant le premier profil, deux noms ressortent : EJ Liddell et Ochai Agbaji. Le premier, qui sort d’une énorme saison « junior » à Ohio State (19.4 points, 7.9 rebonds, 2.5 passes), est un poste 4 très complet, brillant partout sans être excellent dans un domaine en particulier, dans un moule à la Paul Millsap. Alors que Kevin Love approche des 34 ans et que Dean Wade est assez limité, il pourrait être une solution intéressante à long terme, en tant que doublure d’Evan Mobley, voire de Jarrett Allen dans une configuration « small ball ».

Le second, champion avec Kansas et MOP du « Final Four », incarne ce profil de « 3&D » qui manque à la franchise pour passer un cap (18.8 points, 5.1 rebonds, 40.9% à 3-points). Avec Isaac Okoro, les Cavaliers ont déjà ce stoppeur défensif sur les ailes. Mais l’ancien joueur d’Auburn est bien loin d’avoir le talent offensif d’Agbaji. « Les Cavaliers pensent que dans leur système, Agbaji peut être productif à un niveau élevé en attaque. Mais ce sont surtout les capacités en défense du joueur qui attirent le club. […] Idéalement, les Cavaliers l’imaginent aux côtés de Darius Garland. Il permettrait au meneur d’avoir moins de pression défensive sur lui » résume Evan Dammarell.

À propos du second profil, la recherche des Cavs fait sens : J.B Bickerstaff s’est retrouvé orphelin d’un créateur en sortie de banc durant une grande partie de la saison, après la grave blessure de Ricky Rubio (et malgré quelques bons passages de Rajon Rondo). La Draft pourrait alors être une solution à ce problème, et Chris Fedor évoque deux autres noms, des « freshmen ».

Malaki Branham (13.7 points, 3.6 rebonds, 2 passes), lui aussi sorti d’Ohio State, et Tyty Washington Jr, de Kentucky (12.5 points, 3.5 rebonds, 3.9 passes).

« Les Cavaliers apprécient aussi le meneur de Kentucky, Tyty Washington, qui répondrait parfaitement à ce besoin d’un meneur remplaçant, plus grand que Darius Garland » note Chris Fedor, avant d’évoquer le cas Branham, plutôt un deuxième arrière scoreur que vrai meneur. « Ce qu’il faut retenir, c’est que les Cavs apprécient beaucoup de joueurs qui pourraient être disponibles à la fin de la ‘lottery’. Notamment Malaki Branham, bien qu’il soit avant tout un deuxième arrière, et qu’il y a une surabondance de joueurs à ce poste dans l’effectif. »

Tout proches des playoffs cette saison, les Cavaliers ciblent donc des potentiels « role players » de luxe dans cette Draft 2022 pour s’installer dans le Top 6 l’an prochain.