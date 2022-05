Kyle Lowry forfait pour le Game 5

Touché à la cuisse depuis le milieu de la série face aux Hawks, Kyle Lowry est contraint de retourner à l’infirmerie. Le Heat vient d’annoncer qu’il était forfait pour le Game 5 de ce soir, à domicile.

« J’espère jouer » avait-il lancé après le Game 4. « C’est un timing compliqué pour une blessure aux ischios. Je n’ai jamais eu de blessure musculaire. Donc si vous me demandez si je vais essayer de jouer, la réponse est « oui ». Je vais essayer de jouer le Game 5. »

Malheureusement, les ischio-jambiers d’un joueur de 36 ans sont fragiles, et surtout ils mettent plus de temps à se rétablir, et il avait dû quitter ses coéquipiers lors de la première mi-temps du Game 4, après avoir déjà manqué les deux premières manches.

Pour le remplacer, Erik Spoelstra devrait faire confiance à la doublette Vincent-Strus, alignée lors des deux victoires à domicile. Peut-être que ce format va permettre à Duncan Robinson de revenir dans la rotation. Le shooteur du Heat n’a joué que 55 secondes dans la série.

« Je ne suis pas Nostradamus » a répondu Spoelstra à ce sujet. « Toutes les cartes sont sur la table. Duncan a fait en sorte d’être prêt. Il est là. On verra ce que ça donne ce soir. »