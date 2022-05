Sous tension avec ses effectifs, la WNBA envisage d’ajouter deux nouvelles équipes

Le championnat WNBA vient de redémarrer avec 12 équipes sur la ligne de départ, six formations dans chaque conférence. Mais le format actuel pourrait bientôt évoluer. La patronne de la ligue féminine, Cathy Engelbert, a en effet assuré au Seattle Times que la WNBA envisage d’ajouter deux nouvelles équipes dans les prochaines années.

« On est en train de transformer l’économie de la ligue », a ainsi déclaré la responsable, qui a entamé une tournée dans les 12 villes concernées, dont Seattle. On veut amener de nouveaux propriétaires dans la ligue à plus long terme. On doit trouver le bon moment pour le faire. On fait beaucoup d’analyses de données. On va continuer à faire cette analyse et, si tout va bien, cet été, à un moment donné, on sera en mesure d’en dire plus. Mais on veut être prudents à ce sujet. »

Son annonce intervient alors que certaines voix s’élèvent pour dénoncer un manque de places parmi les effectifs. La MVP 2018, Breanna Stewart, a par exemple suggérer d’ouvrir une ligue de développement ou d’assouplir des contraintes pour permettre aux équipes de signer une ou deux joueuses supplémentaires.

En cause, une tendance de plus en plus répandue parmi les formations de la ligue à vouloir en effet démarrer la saison avec un groupe de 11 joueuses, plutôt qu’un maximum de 12, afin de pouvoir les payer davantage.

« Arrêtez de dire qu’il s’agit d’une ligue à 144 joueuses »

« Arrêtez de dire qu’il s’agit d’une ligue à 144 joueuses », s’est ainsi agacée la star du Storm dont l’équipe a dû couper quatre rookies la semaine dernière. Ce n’est pas vrai. Regardez autour de vous combien d’équipes partent avec 11 joueuses plutôt que 12, donc c’est probablement 130 ou 140 (au total). Mais ce n’est certainement pas 144. On ne peut pas continuer à parler comme si on avait tous ces joueurs alors que ce n’est pas le cas. »

La situation est d’autant plus paradoxale qu’une nouvelle convention collective est en vigueur depuis deux ans et a permis aux grands noms de la ligue de voir leurs salaires augmenter en conséquence. Ainsi selon Breanna Stewart, ce nouvel accord « est autant une bénédiction qu’une malédiction. Les salaires sont évidemment meilleurs, tout comme la façon dont on est traités. Mais on perd des joueuses, des fans. »

La double championne WNBA, et MVP des Finales, a regretté qu’il y ait si peu de joueuses draftées à atteindre le monde professionnel. « Hey Cathy, vas-y, il faut que ça change tout de suite », a-t-elle réclamé en s’adressant directement à la commissionner.

« On ne veut pas compromettre notre élan actuel mais on comprend ce problème de la taille des effectifs », a répondu cette dernière. « Mais avec un pays de notre dimension, alors que vous n’avez que 12 villes (avec des franchises), agrandir la ligue est aussi un moyen d’y parvenir. Cela permet de libérer des places dans les effectifs. Je ne pense pas que ce soit une question de nombre de joueuses par équipe mais de donner plus d’opportunités de jouer à plus de joueuses. »