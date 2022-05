Les hommes forts des Sixers donnent 75 000 dollars à la clinique qui a soigné Dave Joerger

Bras droit de Doc Rivers aux Sixers, Dave Joerger est pourtant resté loin de l’équipe plusieurs semaines cette saison. On lui avait en effet trouvé un cancer qui touchait « sa tête et son cou », et l’ancien « head coach » des Grizzlies et des Kings avait connu plusieurs semaines de chimiothérapie et de radiothérapie.

Il était pourtant revenu à temps plein en février sur le banc de Philadelphie, un « vrai miracle » selon Doc Rivers.

L’épisode a en tout cas marqué la franchise, et les hommes forts du club (le propriétaire Josh Harris, le co-propriétaire David Blitzer, le président des opérations basket Daryl Morey, le GM Elton Brand, le coach Doc Rivers et le p-dg Tad Brown) se sont ainsi groupés pour faire un don de 75 000 dollars au Jefferson Health’s Sidney Kimmel Cancer Center, la clinique de Philadelphie dans laquelle a été soigné Dave Joerger pendant sept semaines.

Les fonds seront ainsi utilisés pour développer les programmes de détection précoce et de dépistage chez les « communautés mal desservies qui en ont désespérément besoin », selon un communiqué.

En clair, la clinique va ainsi pouvoir utiliser des outils de dépistage mobile pour se rendre dans des quartiers défavorisés. Elle estime que plus de 1 200 personnes qui n’ont pas accès à ce matériel pourront en profiter.