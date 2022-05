Nouvelle soirée de maladresse pour Jrue Holiday

Une passe en « alley-oop » vers Brook Lopez, un « spin move » devant Grant Williams avant une élégante finition main gauche, puis un panier à 3-points bien dans le rythme après une remontée de balle. Hormis une finition plutôt simple ratée au cercle dans les premières minutes, Jrue Holiday avait très bien lancé son Game 4 face aux Celtics.

Mais sa réussite de début de rencontre s’est érodée quart-temps après quart-temps. Après son panier primé rentré rapidement, il a manqué ses cinq tentatives suivantes derrière l’arc. Le meneur n’a pas été beaucoup plus heureux dans un périmètre moins lointain, en tête de raquette.

Idem lorsqu’il s’est rapproché du cercle où Derrick White a contesté plus d’une fois ses tirs. Le meneur a ainsi rendu une copie assez terrible avec 16 points à seulement 5/22 aux tirs, dont 0/5 dans le dernier quart-temps. « J’ai raté beaucoup de tirs que je mets habituellement », affiche-t-il en conférence de presse. « Je reste confiant, je vais continuer à prendre les tirs. C’est tout ce que je peux faire. Je ne vais pas être passif. »

Vu la quantité des shoots pris, on ne pourra pas lui reprocher de ne pas avoir été actif. D’autant qu’au-delà de ce manque d’adresse, il a encore beaucoup apporté dans le jeu des Bucks, avec 7 rebonds et 9 passes décisives, dont plusieurs caviars à destination de Brook Lopez.

Usé par sa défense ?

Sans oublier son investissement en défense (3 interceptions) réclamé sur 41 minutes de jeu. Son coéquipiers Wesley Matthews considère d’ailleurs que ce travail défensif est susceptible de pomper son énergie de l’autre côté du terrain. « Tout le monde est fatigué, tout le monde se bat, des deux côtés du terrain… C’est compliqué de défendre mais je vois de quoi Wesley parle », rebondit le meneur, qui a terminé avec un -23 au score lorsqu’il était en jeu.

Cette usure a sans doute eu un impact sur certains de ses tirs envoyés, trop courts.

« Si nous collectivement, et lui individuellement, rentrons de bons tirs avec un meilleur pourcentage… », imagine Mike Budenholzer dont l’équipe a terminé à 41.5% de réussite (contre 50% aux Celtics). « Et puis il faut rentrer des tirs compliqués, c’est un joueur capable de le faire. Ils défendent bien, collectivement et individuellement. Bravo à eux. Il doit continuer à se battre et il se retrouvera. »

Un impératif sans Khris Middleton, toujours à l’infirmerie. Mais le meneur peine à montrer de la régularité aux tirs depuis qu’il a été propulsé deuxième option de l’équipe. Il avait planté 25 points lors du match précédent mais à 11/30 aux tirs. Depuis le début de la série, il tourne à 21 points à seulement 34% aux tirs dont 30% de loin.

Des pourcentages qui contrastent avec ses 50% de réussite en saison régulière, dont 41% à 3-points. Mais le meneur avait connu exactement le même phénomène lors de la campagne précédente.

« Il doit rester agressif », réclame enfin Giannis Antetokounmpo. « Aller dans ses zones préférentielles. On doit poser de bons écrans pour lui. Tu vas parfois rentrer beaucoup de tirs, parfois pas autant. Mais l’état d’esprit doit être le même, rester agressif. C’est ce qu’on attend de lui. »