Pour Jimmy Butler, les tirs du Heat vont finir par rentrer

James Harden venait de rentrer un nouveau gros tir primé pour offrir trois possessions d’avance à son équipe (109-101), à trois minutes de la fin. À peine une minute plus tard, Jimmy Butler a eu une bonne occasion de lui répondre. Il a bénéficié d’un écran de Bam Adebayo pour se libérer, sans que Joel Embiid ne vienne lever un bras.

L’ailier du Heat s’est élevé mais a envoyé un tir beaucoup trop court. Le choix du pivot des 76ers, qui a plusieurs fois « invité » la vedette d’en face à shooter, peut se comprendre. Si, dans ce Game 4 face à Miami, Jimmy Butler a signé un grand match dans l’ensemble (40 points à 13/20 aux tirs), il n’a compilé qu’un 2/6 à 3-points.

Une défaillance individuelle symptomatique d’une formation floridienne en panne de réussite durant son passage en Pennsylvanie. Cette nuit, le Heat a terminé avec un médiocre 7/35 derrière l’arc. Dans le match précédent, où Miami s’était contenté de 79 points inscrits, les hommes d’Erik Spoelstra avaient déjà signé un 7/30 de loin…

« Je ne crois pas qu’on ait pris 82 mauvais tirs », juge Jimmy Butler, en référence au 38/82 général de son équipe. « Pour chaque tir pris, on s’est dit qu’il allait rentrer. On va prendre les mêmes tirs au prochain match et ils vont rentrer. Parce qu’on a joué ainsi tout au long de l’année. Rater des tirs ne nous fait pas peur. »

De meilleurs tirs obtenus

En saison régulière, Miami était pourtant l’équipe la plus adroite de toute la ligue à 3-points avec un peu moins de 38% de réussite. Dans cette demi-finale de conférence, ce pourcentage a chuté à seulement 28.5%.

Le positif dans ce Game 4 a toutefois été la qualité des tirs obtenus. « Dans le Game 3, on n’a pas généré suffisamment de bons tirs », estime ainsi Erik Spoelstra. « J’ai trouvé que ce soir, on avait vraiment obtenu de bons tirs. On les a juste ratés. Cela fait partie du jeu. Parfois, tu rates des tirs mais tu as toujours l’opportunité de rester dedans et d’obtenir une vilaine victoire. »

Malgré ces soucis d’adresse, Jimmy Butler veut rappeler que l’attaque ne doit pas conditionner la défense. « Quand on rentre nos tirs, on a tendance à vouloir défendre. Ça peut fonctionner en présaison, en saison régulière, sûrement pas en playoffs. On doit redevenir une équipe concentrée sur la défense. Notre attaque vient en second. »

Et lorsqu’on rappelle à Jimmy Butler que le Heat n’a pas d’obligation de s’imposer à Philadelphie pour remporter la série, les deux équipes ayant remporté leurs deux matches à domicile et Miami ayant toujours l’avantage du terrain, la star assure qu’il n’y a aucun calcul à faire. « Non. Non, non, non… J’essaie de gagner chaque match. À domicile, à l’extérieur. Je veux gagner les deux prochains matches. »