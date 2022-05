Les Kings divisés sur le nom de leur prochain coach

Qui va prendre la suite d’Alvin Gentry sur le banc des Kings, et relever le défi de ramener la franchise en playoffs ? Trois techniciens sont encore en lice pour le poste : Steve Clifford, Mark Jackson et Mike Brown. Selon Marc Stein, on n’est pas sur la même longueur d’ondes dans les bureaux de la franchise.

Ainsi Vivek Ranadive, le propriétaire des Kings, serait plutôt d’avis de recruter Jackson, l’ancien coach des Warriors. C’est une personnalité influente et marquante en NBA, et son influence dépasserait le cadre du terrain et même le cadre technique.

Sauf que son GM, Monte McNair, et son assistant Wes Wilcox, préfèrent engager Mike Brown, l’actuel assistant de Steve Kerr et ancien coach des Cavaliers et des Lakers. Ce n’est clairement pas le même profil, et via son agent, l’intéressé a déjà annoncé qu’il était prêt à accepter le poste.

A propos d’agent, Mark Jackson n’en a pas. Contrairement à ce qui circulait, il n’est pas représenté par Klutch Sports, l’agence de Rich Paul, l’ami de LeBron James. Ils sont très proches, et forcément, dans le camp LeBron, on serait favorable à sa venue aux Lakers. Sauf que Phil Jackson serait impliqué dans le recrutement du prochain entraîneur, et on se souvient qu’il ne l’avait pas choisi pour coacher les Knicks…

Après huit ans loin des bancs de touche, l’ancien coach des Warriors semble plus proche de Sacramento que de Los Angeles.