La Air Jordan 5 prend le « Concord »

Le coloris « Concord » est revenu à la mode chez « Jordan Brand » qui a déjà habillé la AJ 11 Low CMFT avec ce trio blanc, noir et bleu, et qui va à présent relooker la Air Jordan 5 en mode « Concord ».

La tige en blanc nacré est accompagnée d’une languette grise et d’un col intérieur bleu marine. Sur la semelle, on retrouve ce bleu sur les « dents de requin », entouré d’une semelle intermédiaire noire et une semelle extérieure translucide.

La « Air Jordan 5 Concord » est annoncée pour le 13 août au prix de 200 dollars.

(Via KicksOnFire)

