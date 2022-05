Tyrese Maxey, le rare rayon de soleil des Sixers à Miami

Pour la deuxième levée de cette demi-finale de conférence Est à Miami, les Sixers ont à nouveau subi la loi du Heat. Au contact sans être trop proche, Philadelphie n’a maintenu l’illusion en deuxième mi-temps que grâce à la performance de son jeune meneur/arrière, Tyrese Maxey.

Auteur de 23 de ses 34 points au retour des vestiaires, il a en effet été une des rares bonnes nouvelles dans ces deux défaites nettes de Philly en Floride.

« J’ai simplement essayé d’être agressif », a sobrement commenté Tyrese Maxey pour USA Today. « Je me contentais trop de tirs extérieurs ces deux derniers matchs. Quand ils changeaient sur les écrans, je reculais mais là j’ai attaqué en étant lancé pour essayer de créer du jeu pour mes coéquipiers ou moi-même. J’ai commencé à comprendre certaines choses en deuxième mi-temps et j’ai simplement continué comme ça. »

Avec 21 points, 5 rebonds et 5 passes de moyenne au premier tour face à Toronto, Tyrese Maxey a confirmé son excellente saison régulière. Passé de 8 à 17 points entre sa saison rookie l’an passé et la campagne qui vient tout juste de s’achever, il est clairement l’un des atouts majeurs de Philly, surtout en l’absence de Joel Embiid.

« Maxey a fini à 34 points mais je n’ai pas aimé comment il a joué en première mi-temps », tempère Doc Rivers. « En deuxième mi-temps, il a enfin trouvé son rythme. On l’a trouvé dans les bonnes positions. Les doubles écrans dans l’axe [« double drag »] qu’on a utilisé en fin de match ont été bons pour nous. Lui et James ont été un bon tandem pendant un bon moment. »

« J’ai compris comment me frayer un chemin dans la peinture sur quasiment chaque action »

Surtout connu pour sa capacité à changer de braquet en un clin d’oeil, Tyrese Maxey est avant tout un accélérateur de particules. Un meneur scoreur qui peut laisser les défenseurs derrière lui comme un skieur passe les portes en descente. Du coup, sa performance du premier match face à Miami, à 19 points à 6/15 aux tirs dont 1/6 à 3-points, n’était pas du goût de son coaching staff, qui veut surtout le voir attaquer et utiliser sa vitesse de percussion.

« [Doc] m’a parlé un petit peu à la mi-temps. Il m’a dit d’arrêter de shooter extérieur. Je me suis contenté de tirs difficiles que je n’avais pas besoin de prendre. Mais j’ai compris comment me frayer un chemin dans la peinture sur quasiment chaque action, et ça ne va pas toujours être pour que je score. La plupart du temps, je vais ressortir le ballon pour des tirs ouverts. »

Nettement plus tranchant dans ses attaques du cercle en troisième quart-temps, Tyrese Maxey a bien reçu le message. Maintenant, il n’a plus qu’à continuer son chantier… en attendant un coup de main de la part de ses coéquipiers. Dont certains (Danny Green, George Niang) ont disparu des radars…

« Il doit continuer à être agressif », conclut un James Harden frustré. « Ils m’empêchent d’obtenir le ballon, ils mettent toute leur attention sur moi. Il voit les failles et il est très rapide. Il peut aller jusqu’au cercle et il doit faire les bons choix. On va avoir besoin de lui et il a été très bon pour nous. Il doit continuer comme ça. »